Euroopa Liidu liidrid kogunevad pühapäeval Brüsselis, et teha uus katse jõuda kokkuleppele bloki tähtsamate ametikohtade täitmise osas. Otsus võib aga nihkuda esmaspäevale.

Üksmeelele tuleb jõuda Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Liidu välispoliitikajuhi, Euroopa Parlamendi esimehe ja Euroopa Keskpanga juhi ametikoha täitmises.

Euroopa Parlamendi uus koosseis koguneb juuli alguses esimesele istungile ja enne seda tahavad Euroopa Liidu liidrid nimetamistes üksmeelele jõuda.

Kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on seni nõudnud komisjoni presidendi kohta konservatiivist sakslasele Manfred Weberile, siis seekordsel ülemkogul tuleb tal ilmselt leppida sellega, et Weber ei suuda vajalikku toetust leida. Hetke soosikuks komisjoni juhi kohale peetakse Hollandi sotsiaaldemokraati Frans Timmermansi.

"Ma loodan, et me lahkume sellelt ülemkogult vastuste ja uue meeskonnaga. Selle uue meeskonna valikukriteerium on kompetents. Nimesid nimetades: Michel Barnier, Margrethe Vestager, Frans Timmermans teiste hulgas," loetles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Eesti peaminister Jüri Ratas kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Frans Timmermans on kindlasti üks kandidaat ja andis mõista, et ta võib Eesti toetusega arvestada.

"Eesti ei lähe ühtegi inimest täna vetostama," ütles Ratas.

Läbirääkimised on aga rasked ja jätkuvad ilmselt esmaspäeval.