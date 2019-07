Politoloog Viljar Veebel: EL-i juhtide valimine oli stagnatsioonimaiguline

"Tasub tähe panna, millise kiirusega ja kui kollektiivselt öeldi lahti valimiskampaania ajal kindlana esitletud kandidaatidest ja pakuti välja uued. Peamine põhjus oli Euroopa Parlamendi kolme suurema erakonna lehmakauplemine, mille käigus soovis igaüks ülejäänud kahele jätta nii vähe kui võimalik, aga vältida kokkuleppe saavutamata jätmist," kirjutab Veebel Eesti Päevalehes.

Paraku ei pööratud Veebeli sõnul palju tähelepanu sellele, kuidas niisugune käitumine demokraatia ideaalidesse uskuvale Euroopa valijale paistab.

"Riigipeadel ei maksa unustada, et demokraatia ei saa paista valijale usutav, stabiilne ega legitiimne, kui sellega kaasneb energiline ja teatraalne kauplemine, kokkulepetest taganemine, uus kauplemine jne, kuigi ametlikult peaks ametikoha saamise alus olema ametikohtade avalik ja aus täitmine saadud häälte arvu põhjal. See ei tähenda, et kokkulepitud, mitte valitud inimesed halvad või sobimatud oleksid, aga ikkagi tekib küsimus: miks just nemad?" kirjutas Veebel.