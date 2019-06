Telliskivi tänaval taksojuhte tulistanu on tuvastatud

Tallinnas Telliskivi tänaval tulistas kurjategija öösel kella kolme ajal kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kuid üks neist suri. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Politsei on tuvastanud arvatava tulistaja, 30-aastase mehe, kes on relvastatud ja keda politsei endiselt tabada püüab.

Kahtlustatav on 30-aastane Raivo. Ta räägib eesti keelt, on tumedapäine, ligi 175 cm pikkune ja saleda kehaehitusega. Seljas oli tal kuriteo hetkel musta-valge triibuline särk. Politseile teadaolevalt on mees relvastatud.

"Võimalik kurjategija on meil teada. Meil on olemas sellest isikust ka pilt, meil on tema andmed teada ja me väga pingsalt tegutseme, et see isik kiiremas korras kätte saada," ütles Põhja politseiprefekt Kristian Jaani ERR-ile.

Tulistamises kahtlustatav Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Jaani rääkis, et esmasel muljel tundub tulistamine juhuslikku laadi. "Me pingutame, et saaks kuriteo motiivi ja asjaolud teada, aga hetkel tundub küll, et selline juhuslikku laadi konflikt, kus kasutati tulirelva," sõnas Jaani.

Jaani tegi üleskutse tulistajale, et ta tuleks politsei juurde ja end ise üles annaks.

Seni teadaolevalt liikus tulistaja taksojuhtide suunas jalgsi ning tulistas mitu lasku, esmalt esimese, seejärel teise taksojuhi suunas. Pärast tulistamist liikus ta Balti jaama suunas. Mehe tegude motiiv ja muud asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses, kuid praegu kogutud info põhjal ei eelnenud tulistamisele konflikti. "Oleme kontrollinud mehe kodu ja teisi temaga seotud aadresse, ent mehe asukohta pole õnnestunud seni tuvastada," seisab politsei teates.

Politsei palub kõigil, kes fotol olevat meest näevad, helistada viivitamatult hädaabinumbril 112. "Palume inimestel mitte ise mehele läheneda või temaga kontakti võtta. Palume ka mehel endal politseiga kontakteeruda helistades 112."

"Täna öösel kella kolme ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Telliskivi tänaval Loomelinnaku ees tulistati kahte taksojuhti. Viga saanud mehed viidi haiglasse, kellest üks, 32-aastane mees, suri saadud vigastustesse haiglas. Teine taksojuht on üliraskes seisus. Käivitatud on suuremahuline politseioperatsioon tulistaja tabamiseks," teatas politsei varahommikul.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli ütles ERR-ile, et taksojuhtide ründaja lahkus sündmuskohalt jalgsi. "Tegeleme faktide väljaselgitamisega," rääkis ta. "Töötame eri versioonidega."

Intervjuu prokurör Katrin Pärtlase ja politseinik Janek Laaneväliga.

Politsei esialgsetel andmetel oli tulistaja tumeda peaga mees. Tulistaja ei öelnud taksojuhtidele midagi, lihtsalt astus ligi ja avas tule. Pärast seda kurjategija lahkus.

Ilmselt lähenes tulistaja lähestikku seisnud taksodele tagantpoolt ja tegi mitmeid laske.

Pärast tulistamist sulges politsei liiklemiseks Telliskivi tänava, mis oli kinni lõunani.

Politsei poolt taksojuhi tapja tabamise operatsiooniks suletud Telliskivi tänav Tallinnas. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev / ERR

Alustatud kriminaalmenetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Katrin Pärtlase sõnul viiakse kriminaalmenetlust läbi mõrvakatse paragrahvi alusel.

"Võime juba esialgse info pinnalt kinnitada, et pärast kahtlustatava tabamist, taotleb prokuratuur tulistaja vahi alla võtmist," lisas prokurör Pärtlas.

Video, kus kiirabitöötaja elustab tulistatud taksojuhti.

Tallink takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa ütles ERR-ile, et üks tulistamise ohver, Takso24 taksojuht on elus, aga raskes seisus.

"Ta on viimaste andmete kohaselt ikkagi raskes seisus ja me hoiame kõik pöidlaid, et ta tuleks sellest välja," ütles Uusmaa.

Uusmaa usub, et ohtu teistele taksojuhtidele praegu ei ole.