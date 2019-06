Investorid märkisid LHV võlakirjaemissiooni viiekordselt üle

"Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud teise emissiooni ülemärkimine oli 5,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 15 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa 1913 märkijat," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu börsiteate vahendusel.

"Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised," lisas Toomsalu.

Kuna emissiooni esialgne maht 15 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 20 miljoni euroni.

LHV Groupi nõukogu otsustas allutatud võlakirjad jaotada põhimõttel, et kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti ning kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus. LHV varasematele investoritele jaotati 30 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot ning varasematele klientidele jaotati 11 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot.

Uutele investoritele jaotati 4,34 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot, uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati seitse protsenti märgitud mahust. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni ning järelejäänud üks võlakiri jaotati juhuslikkuse alusel kõikide märkijate vahel.

1913 märkijast said 48 protsenti võlakirju soovitud mahus. 52 protsendile investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks. Kuna LHV Pank on omandamas Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelliga seotud käitist, vajab AS LHV Group kapitali, mida grupp kasutab tütarettevõtte ehk LHV Panga kapitali suurendamiseks.

Pakkumine oli varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi teine osa. Programmi esimene emissioon toimus 2018. aasta novembris.

LHV väljastab teise emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga kuus protsenti aastas ja lunastustähtajaga 2028. aasta 28. novembril.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 27. juunil ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 27. juunil või sellele lähedasel kuupäeval.

LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Märkimishind 1004,83 eurot sisaldas väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse intressimaksega 28. augustil. Võlakirjade intressimäär on kuus protsenti aastas ja intressimakseid tehakse kord kvartalis, andes sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. See tähendab, et võlakirju on investoril võimalik edaspidi vabalt kaubelda, osta ja müüa reguleeritud turul.