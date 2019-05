Pank vajab oma äri tegemiseks kapitali ja kuna LHV oma varasemad allutatud võlakirjad lunastab, siis on uut kapitali vaja, ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum. Rääkides intressist märkis Rum, et tõenäoliselt oleks LHV ka suutnud kaasata kapitali madalama intressiga kui kuus protsenti aastas, aga tagamaks investorite huvi, sai see pandud pisut kõrgemale.

Kui 2014. aastal välja lastud allutatud võlakirjade nimiväärtus oli 50 000 eurot, siis praeguse emissiooni võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot. See tähendab, et nad on ka erainvestoritele kättesaadavamad. Rumi sõnul võib iga Eesti inimene oma väärtpaberikonto kaudu emissioonil osaleda, neid märkides 5.-21. juunini.

Võlakirjade lunastustähtaeg on 2028. aasta november ja nende väljalaskmine on osa 2018. aastal alustatu võlakirjaprogrammist ja on selle teine seeria. Peale märkimist kantakse investorile võlakirjad tema väärtpaberikontole ja need muutuvad kaubeldavaks Tallinna börsil.

Allutatud võlakiri on finantsinstrument on pankadele oluline, kuna läheb arvesse omakapitalina. Seda seetõttu, et panga likvideerimisel või pankrotil makstakse allutatud võlakirja omanikele raha välja peale teiste võlausaldajate nõuete täitmist. Omakapitali on pankadel vaja erinevate reeglite täitmiseks.

LHV Group on LHV Panga emafirma. Möödunud aastal teenis LHV Group 27,2 miljonit eurot kasumit. Aasta lõpu seisuga oli ettevõte emiteerinud allutatud võlakirju 50,9 miljonit euro ulatuses, mis oli ligi kolmandik omakapitalist.