"Me näeme täna, et ühiskond tahab muutusi. Gruusia Unistus pakub välja ulatusliku poliitilise reformi," ütles Ivanišvili pärast neli päeva kestnud valitsusvastaseid meeleavaldusi pressikonverentsil. "Teeme ettepaneku kasutada 2020. aasta parlamendivalimistel proportsionaalset valimissüsteemi."

Praeguse valimissüsteemi järgi valitakse Gruusia parlamenti segasüsteemi alusel sedasi, et osad saadikukohad jaotatakse parteinimekirjade alusel proportsionaalselt ja osa ühemandaadilistes valimisringkondades majoritaarselt.

Sellega rahuldas ekspeaminister meeleavaldajate ühe peamise nõudmise. Opositsiooni ja meeleavaldajate hinnangul soosib praegune süsteem võimuerakonda.

Lisaks lubas Ivanišvili teha ettepaneku viieprotsendise valimiskünnise kaotamiseks parlamendivalimistel.

"Meie algatus avab tee ulatuslikele poliitilistele muudatustele. Me saame parlamendi, kus on esindatud kõik olemasolevad poliitilised jõud," lausus 2012. aasta oktoobrist 2013. aasta novembrini Gruusia peaministrina töötanud Ivanišvili, kes andis võimuohjad noorematele erakonnakaaslastele üle pärast poliitilise rivaali ja Gruusia toonase presidendi Mihheil Saakašvili ametiaja lõppu samal kuul.

Neljapäeval alanud meeleavaldustel on osalenud tuhandeid inimesi ning politsei on lasknud protestijate vastu käiku kummikuulid ja pisargaasi.

Meeleavaldajad nõuavad ka siseminister Giorgi Gahharia tagasiastumist ja ennetähtaegseid parlamendivalimisi.

Gruusia peamine opositsioonierakond, eksiilis elava Saakašvili Ühtne Rahvuslik Liikumine (UNM) nimetas Ivanišvili järeleandmisi "kõigest osaliseks võiduks".

Üks erakonna juhtfiguure, endine presidendikandidaat Grigol Vašadze ütles ajakirjanikele, et UNM taotleb pärast valimisreformi elluviimist parlamendivalimiste ettepoole toomist.

Vašadze sõnul jätkuvad massimeeleavaldused siseministri tagasiastumiseni ja rohkem kui 100 kinni hoitava meeleavaldaja vabastamiseni.

Esmaspäeva pärastlõunal korraldasid valitsusvastased meeleavaldajad Thbilisi kesklinnas protesti autodega, andes signaali ja peatudes viimaks siseministeeriumi hoone juures, et nõuda Gahharia tagasiastumist.

Üks meeleavaldaja, Romeo Parulava ütles, et siseminister peab lahkuma "20. juunil sooritatud kuriteo" tõttu. Sel päeval lasi politsei meeleavaldajate vastu käiku kummikuulid, vigastada sai mitukümmend inimest.

"Nad peavad vabastama kõik kinnipeetavad, valitsuse liikmed peavad tagasi astuma ja tuleks korraldada parlamendivalimised," lisas meeleavaldajad Giorgi Melikišvili.

Esmaspäeva õhtul kogunesid tuhanded meeleavaldajad pealinnas Thbilisis viiendat õhtut järjest Rustaveli puiesteele Gruusia parlamendihoone ette, sulgedes Thbilisi peatänaval liikluse.

Paljud tervitasid Ivanišvili järeleandmist, kuid lubasid hoida valitsusel survet teiste nõudmiste täitmiseni.

"Meil õnnestus kahmata Ivanišvili kättest esimene järeleandmine, kuid see on kõigest tema lõpu algus," lausus raamatukogutöötaja Šota Nodia (45). "Meie eesmärk on Gruusia oligarhivabaks muutmine."

"Siseminister, kes andis käsu eelneva hoiatuseta kummikuulide tulistamiseks rahumeelsetele meeleavaldajate, teismeliste pihta, peab tagasi astuma ja tuleb kohtu alla anda," lausus insener Anton Aladašvili (59).

Kuigi meelavaldused vallandas Vene riigiduuma saadiku ja Õigeusu parlamentidevahelise assamblee (IAO) eesistuja Sergei Gavrilovi kõne Gruusia parlamendis, kasvasid need kiiresti üle laiemaks liikumiseks Ivanišvili võimu vastu.

Esimesel meeleavalduste õhtul sai vigastada 160 protestijat ja 80 politseinikku.

Gruusia sisulisels juhiks peetav Ivanišvili ütles esmaspäeval, et karistada tuleb nii neid, kes vägivalla provotseerisid, kui ka neid, kes kasutasid ülemäärast jõudu.

Ekspeaminister on süüdistanud opositsiooniliidreid meeleavaldajate õhutamises parlamenti tungima. Opositsioonijuhid on seda eitanud.

Gruusia sisepoliitiline kriis on pingestanud suhteid Venemaaga. Moskva on teatanud Vene lendude peatamisest Gruusiasse ja Gruusia lennukitele oma õhuruumi sulgemisest alates 8. juulist.

Esmaspäeval teatas Vene tarbijakaitseamet Rospotrebnadzor, et on märganud Gruusia veini "kvaliteedi halvenemist" ja karmistanud kontrolli kõigi Venemaale toodavate Gruusia alkohoolsete jookide üle. Venemaa on Gruusia veinitööstuse jaoks tähtis turg.