Gruusia opositsioon nimetas valitsust vastutusvõimetuks

Gruusia opositsioon on kasutanud rahva pahameelt poliitiliste nõudmiste võimendaks, mis tekkisid neljapäeval. Gruusia parlamendis esinenud õigeusu parlamentidevahelise assamblee esimees Sergei Gavrilov pidas vene keeles kõne Gruusia spiikri toolil ja väitis, et ekspresident Mihhail Saakašvili korraldab riigipöördekatset.

Kui neljapäeval said parlamendihoonet rünnanud inimeste ja korrakaitsjate vastasseisus vigastada kümneid inimesi, siis reedene meeleavaldus möödus rahulikult.

"Meil ei ole vastutustundlikku valitsust, mis tunnistaks viga ja solvangut ning reageeriks kuidagi. Selle asemel oleme näinud inimeste tulistamist ja verd tänavatel. Inimesed nõuavad siseministrilt vastutust ja poliitilise valimissüsteemi muutust, mis oleks õiglasem ja annaks võrdsema mänguväljaku kõikidele poliitilistele parteidele," ütles erakonna Euroopalik Gruusia parlamendisaadik Elene Koštaria.

Opositsioon on lubanud ka täna korraldada rahumeelse meeleavalduse. Lisaks siseministri tagasiastumisele nõutakse ka erakorralisi valimisi. Gruusia president Salome Zurabišvili vihjas, et Moskva käsi oli neljapäeval toimunud kokkupõrkes mängus.

Venemaa süüdistamine vaenulikus okupeerimises ei saanud jääda Kremli vastuseta - Venemaa president Vladimir Putin andis käsu peatada kahe riigi vaheline reisilennuliiklus alates 8. juulist. Tegemist on hoobiga Gruusia turismile, mis annab seitse protsenti mägiriigi majandusest.

"Loomulikult peaksid inimesed ise otsustama. Aga on valus, kui sinu riiki solvatakse. Mõistan, et see on puhas poliitika, kuid president ei saanud vait olla. Loodame, et see meid ei sega ning kõik saab peagi läbi, keelud tühistatakse ja tee on jälle vaba," kommenteeris Putini otsust Moskva Šeremetjevo lennujaamas oma reisi oodanud Larisa Hotšetova.

Eelmisel aastal käis Gruusias 1,4 miljonit Vene turisti.