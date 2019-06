EL-i keskkonnaministrid nuputasid lahendusi kliima soojenemise pidurdamiseks

Keskkonnaministrid kogunesid Luksemburgis, kus juba varasel hommikutunnil oli sooja ligi 30 kraadi. Euroopa Liit püüab pidurit tõmmata kliima soojenemisele. Eesti keskkonnaminister Rene Kokk erinevalt seni kõlanud EKRE seisukohtadest inimtekkelist kliimasoojenemist ei eita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei eita inimtekkelist kliimasoojenemise võimalust, me kõik sõidame autodega täna, meil on tehased, mis CO2 emiteerivad, nii et inimesel kindlasti oma seos sellega on," sõnas Kokk. "Mul on hea meel, et viimasel ajal on paradigma muutunud ja kui varem olid väga olulised valdkonnad - ja on ka täna tegelikult -kaitsevaldkond ja majandus, siis minu arust on prioriteediks tõusmas terves Euroopas ja maailmas keskkonnavaldkond. Kui keskkond varem oli võib-olla natukene teisejärguline ja rohkem roheliste teema, siis täna on kõik majandusvaldkonnad sellega väga seotud."

Kokk rääkis, et Eesti peab astuma järgmisi samme energeetikas ja transpordi elektrifitseerimisel, alustades rongiliiklusest. Rohepööre pakub piirangute kõrval uusi võimalusi rohetehnoloogia ettevõtetele.



Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ütles, et Eesti ettevõtted on tulnud välja väga nutikate lahendustega. "Meie start-up'i kultuur on see, mille osas ka EL ütleb, et kasutage nüüd oma võimalusi ära, teil on trumbid käes, teil on digiriik, teil on start-up'i riik ja ambitsioonikad ettevõtted," lausus ta.

Järgmise Euroopa Liidu eesistuja Soome uus valitsus on kliimapoliitika enda üheks prioriteediks seadnud.



"Kliimamuutus on nii suur oht kogu planeedile ja siinsele elule ja meie noorte tulevikule, et on tähtis, et me hakkaksime tegutsema," ütles Soome keskkonna ja kliimamuutuste minister Krista Mikkonen. "Samal ajal me Soomes näeme, et see annab meile tohutu võimaluse. Maailm vajab palju puhast tehnoloogiat ja puhast energiat. Ja me teame, et kui me nüüd ei tegutse, siis edaspidi on see palju raskem."