Vaatamata keskmaa tuumarelvastuse piiramise leppele on Venemaa jätkanud pea kogu Euroopat ohustavate tiibrakettide arendamist. Raskesti tuvastatavad ja kiirelt kasutatavad relvad on Euroopale tõsine oht, vastus sellele oli seekordse NATO kaitseministrite kohtumise põhiteema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei peegelda seda, mida Venemaa teeb. Me ei soovi uut võidurelvastumist. Samas peame me säilitama usalduväärse heidutuse ja kaitse," rääkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg. "Ministrid kaalusid võimalikke NATO meetmeid

nagu meie õppuste plaan, luure ning jälgimine. Me vaatame ka oma õhukaitset ja raketikaitset ning konventsionaalseid võimekusi."

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles, et muutusi saab näha kõikvõimalikel õppustel, kus arvestatakse, et mõeldava oponendi käes on kesktegevusraadiusega relvad.

"Mida ei arutatud, mis ei tõusnud isegi teemaks mingil viisil, oli võimalik NATO-poolne nende rakettide paigutamine Euroopasse," lisas Luik.

Esimest korda osales NATO kohtumisel USA esindajana värskelt ametisse asunud kaitseministri kohusetäitja Mark Esper. Relvastuskontrolli leppe lõpp tähendab, et ka USA hakkab seda tüüpi relvi taas arendama.

"USA vaatepunktist ma võin öelda, et samal ajal, kui me peame kinni leppest, oleme me alustanud leppe alla kuuluvate rakettide alal uurimist ja arendustööd, konventsionaalsete rakettide, mitte tuumarakettide osas, mis aitaksid meil toime tulla erinevate ohtudega. Ja loomulikult peame me ehitama oma raketikaitse süsteemi nii, et see aitaks meil toime tulla Venemaa tiibrakettide ohuga, mis on suunatud meie liitlaste vastu," tõdes Esper.

Kaitseministrid arutasid ka Iraani ümber kasvavaid pingeid, USA soovib neid leevendada läbirääkimistelaua taga.