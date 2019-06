NASA saadab helikopteri Saturni kuule elu otsima

USA kosmoseagentuuril NASA on plaanis 2020ndate keskel saata Saturni kuule Titanile droonhelikopter. Projekti, mis läheb hinnanguliselt maksma miljard USA dollarit, eesmärgiks on ka võimalike eluvormide leidmine.

Rootorsõiduk peaks Titaanil uurima tosinas kohas võimaliku elu tekkeni viivaid keemilisi protsesse, mis on sarnased Maal elu tekkeni viinud protsessidele.

Kaheksa rootoriga sõiduk saadetakse Saturni kuu pool teele 2026. aastal ning see jõuab Titanile kaheksa aastat hiljem, kirjutab BBC.

Titanil on jõed, mered ja järved nagu Maalgi selle erinevusega, et kuivõrd Titani keskmine temperatuur on -179 kraadi, on sealsed mäed jääst ning vee asemel on seal paljudes kohtades hoopis vedel süsivesinik. Vikipeedia järgi ületavad vedelad süsivesinikest koosnevad järved mahult enam kui sajad korrad maapealsed nafta ja maagaasi varud.

Droonhelikopter, mille nimi on Dragonfly (e.k. kiil) maandub esmalt düüniväljadel, kus liigub näidiseid kogudes edasi komeedikraatri poole, kus arvatakse leiduvat vett ja elu tekkeks sobivaid tingimusi.

Dragonfly üheks ülesandeks on otsida ka praegusi või kunagisi eluvorme.

NASA teadlaste hinnangul on Titan parim koht saamaks aimu, kuidas tekkis elu Maal, sest sealne keskkond meenutab varast Maad.

Titan on Saturni suurim kuu ja Päikesesüsteemi suuruselt teine kuu Jupiteri kaaslase Ganymedese järel. Päikesesüsteemi planeetide kaaslastest on Titan ainuke, millel teatakse olevat tihe atmosfäär.

Vaata NASA projekti tutvustavat videot: