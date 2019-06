Läti valitud president: Läti ja Eesti vahel tõelisi probleeme pole

Balti riike seob ühine ajalugu ja mõttelaad, mida ei väära see, kui me mõnd valdkonda erimoodi arendame, leiab Läti valitud president.

"Meid ühendab palju rohkem, kui on meie vahel probleeme. Leian, et Läti ja Eesti vahel tõelisi ja tõsiseid probleeme pole. Meil on küll erinevaid nägemusi, kuidas lahendada üht või teist küsimust. Sõprade vahel on ju erinevad vaated võimalikud, kuid alati leiame ühise keele," rääkis Levits.

Egils Levitsi käepigistus on tugev ja silm särab – temast õhkub kindlust ja tarkust oma kogemuste ja suhetega Lätit arendada ja maailmas tugeva õigusriigina tuntumaks teha.

"Õigusriik tähendab, et seadused lähtuvad õigluse põhimõtteist. Suurel määral see nii ongi – meie seadused on õiglased. Kuid on olukordi, mil saab parandada seadusandluse kvaliteeti. Juristi ja nüüd juba endise kohtunikuna märkan seadusaktides ja nende vastuvõtmise korras seda, mida saab paremaks muuta," rääkis ta.

Nüüd juba endise Euroopa Kohtu kohtunikuna tunneb Levits hästi paljude riikide, ka Eesti seadusandlust ja arenguid, tal on maailmas mõjukate inimeste seas tuttavaid ja ehk mõttekaaslasigi rohkem kui ühelgi teisel viimasel ajal Läti riigipeaks valitud inimesel. Läti arvamus pääseb nüüd maailmas kindlasti rohkem mõjule kui seni. Muide, peaminister Krišjanis Karinš on olnud Egils Levitsi õpilane. Ja Eesti kohta teab Levits palju.

"Mul on Eesti kohta palju infot. Jälgin Eesti poliitikas ja ühiskonnas toimuvat pidevalt. Mul on Eestis sõpru. Suhtlen Eestis elanud lätlastega, kes on Eesti eluga kursis. Nendega räägime sellestki, miks Eesti on mõnes asjas Lätist ees ja kuidas me saaks eestlastele järele jõuda. Loomulikult tunnen Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi. Oleme mõlemad veetnud 13 aastat Luksemburgis – tema Euroopa Kontrollikojas, mina Euroopa Liidu Kohtus. Me teame teineteist hästi ja me kohtume taas kui sõbrad," lausus Levits.

Eestis saab Läti uut presidenti tervitada juba 10. juulil.