Euroopa Liidu liidrid ei jõudnud pärast öö läbi kestnud nõupidamisi kokkuleppele liidu olulisemate ametikohtade jagamise asjus, enim vaidlusi tekitas Euroopa Komisjoni presidendi ametikoht, kuhu favoriidiks peeti sotsiaaldemokraatide tippkandidaati Frans Timmermansi.

"Jah, tema üle oli arutelu küll, aga ei saa öelda, et ta on probleem ainult Visegradi riikidele. Ka teistele riikidele," tunnistas Eesti peaminister Jüri Ratas ERR-ile. "Tema (Frans Timmermansi - toim) küsimus oli tugevalt laual, aga me peame vaatama kogu paketti, kes on need naised ja mehed ka teistele ametikohtadele."

Kui Timmermansi vastu on Visegradi nelik ehk Ungari, Poola, Tšehhi ja Slovakkia, siis Ratase sõnul Eesti nende riikide hulgas polnud, kes kedagi vetostas.

"See on mõistlik, et me peame leidma ühisosa," sõnas Ratas ja lisas, et riikidel on väga erinev arusaam ametikohtade jaotamisest. "On riike, kes ütlevad, et pärast viimast ülemkogu läksid spitzenkadidaadid laualt maha ja neid enam ei arutata. Ja on neid riike, kes ütlevad, et nii see ei olnud. Ja on veel kolmandaid riike, kes ütlevad, et pärast Osaka G20 tippkohtumist tulid teatud persoonid tagasi lauale. Nii et eks siin ole erinevad huvid ja toetused riikide hulgas."

Ratas märkis, et arutelusid veab Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk, kes andis riigijuhtidele homme hommikuks koduse ülesande puhata ja mõelda, kes võiksid olla inimesed EL-i tähtsatele ametikohtadele.

"Hääletada ja valida keegi ühe-kahe enamhäälega ametikohale teades, et paljud riigid seda valikut ei toeta, ei ole mõistlik. Ehk teha lihtsalt füüsiline hääletus, siis võib see anda lühiajaliselt tulemuse, aga tähendada pikaajaliselt probleeme Euroopa Liidu ühtsusele."

Ratas rääkis ka, et vestles komisjoni praeguse presidendi Jean-Claude Junckeriga Kadri Simsoni volinikuks mineku teemal. Junckeri ootus on, et riigid nn vahevolinikke ei saada. Ratase sõnul on aga Eesti ja Rumeenia seisukohal, et mõlemad riigid saadaks kohe voliniku.

"Ja tegelikult pole need vahevolinikud, sest Kadri Simson jätkaks ka Euroopa Komisjoni järgmise presidendi kabinetis," selgitas Ratas.

Läbirääkimised Brüsselis jätkuvad teisipäeva hommikul, Eesti aja järgi kell 11.