Tusk: Suurbritannia lahkumisleppe üle uusi kõnelusi ei tule

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles ajakirjanikele, et ülejäänud 27 liikmesriiki otsustasid tippkohtumisel üksmeelselt, et "lahkumislepet ei avata uuteks läbirääkimisteks".

Briti Konservatiivse Partei juhi ja seeläbi ka peaministri ameti pärast on jäänud kandideerima endine Londoni linnapea ja välisminister Boris Johnson ja praegune välisminister Jeremy Hunt.

Mõlemad on öelnud, et tahavad pidada uusi kõnelusi lahkumisleppe üle, mille May kaks aastat kestnud kurnavate kõneluste tulemusena Brüsseliga saavutas ja mille Briti parlament on kolm korda tagasi lükanud.

Tusk kinnitas, et EL ootab Westminsteris selguse loomist kannatlikult.

"Ehk on Brexiti-protsess mõne Londoni isikliku otsuse tõttu veel põnevam kui enne, aga meie positsioonis ei ole midagi muutunud," ütles Tusk pärast Brüsseli tippkohtumist ajakirjanikele.

"Me ootame võimalust järgmise ÜK peaministriga koostööd teha," lisas ta.

Tusk ütles, et EL on valmis kõnelusteks tulevaste suhete üle ÜK-ga, kuid lahkumislepet kõnelusteks ei avata.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kes EL-i poolel Brexiti-kõnelusi juhtis, ütles, et neil ei ole midagi lisada, sest liidrid "kordasid üksmeelselt, et lahkumisleppe üle uusi kõnelusi ei tule".

Brexitit on kaks korda edasi lükatud, kuid nii Hunt kui Johnson on seisukohal, et Suurbritannia peaks lahkuma EL-ist praegu kehtival tähtajal 31. oktoobril, isegi kui kokkulepet ei saavutata.

Siiski on Hunt rääkinud võimalikust lühiajalisest viivitusest, kui lepe Brüsseliga juba terendab, Johnson on aga keeldunud 31. oktoobril lahkumist täie kindlusega garanteerimast.