Uuring: Soome parteide seas on kindlal esikohal Põlissoomlased

Uuringufirma TNS Kantar juunikuises arvamusküsitluses toetas Põlissoomlasi 19,2 protsenti valijatest ning seda on eelmise korraga võrreldes üks protsendipunkt rohkem.

Põlissoomlaste järel on teisel kohal peaminister Antti Rinne sotsiaaldemokraadid, kelle toetuseks on 17,5 protsenti. Kohe nende järel on paremtsentristlik Koonderakond 17,3 protsendiga. Nende toetus on sarnane eelmiste uuringutulemuste ning aprillikuiste valimistulemustega.

Tugeva tõusu on teinud ka uude valitsusse kuuluv Roheline Liit, kelle toetus on võrdne eelmise peaministripartei Keskerakonnaga. Mõlemat erakonda toetab uuringu andmetel 13,1 protsenti valijatest.

Esinelikule järgnevad vastavalt Vasakliit (8%), Rootsi Rahvapartei (4,4%), kristlikud demokraadid (3,7%) ja liikumine Nyt (1,4%). Muid väiksemaid erakondi või liikumisi toetab kokku 2,3 protsenti valijatest.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade toetus on kokku 56,1 protsenti, valimistulemuste kohaselt oli samade erakondade toetuste summa 55,7 protsenti. Ehk valitsuse toetus on valimistega võrreldes natuke kasvanud.

Uuringu veamarginaal suuremate parteide puhul on 2,1 protsenti mõlemas suunas.