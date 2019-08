Ajalehe Helsingin Sanomat (HS) tellitud uuringu kohaselt on Põlissoomlased endiselt Soome populaarseimaks parteiks, kuid juuliga võrreldes on toetus siiski natuke langenud.

Uuringufirma TNS Kantar korraldatud arvamusküsitluse järgi toetab Põlissoomlasi 20 protsenti valijatest. Juulis oli toetus 20,7 protsenti. Kuigi langus on väike, on tegu esimese korraga, kui erakonna toetus pärast kevadisi parlamendivalimisi langeb, vahendas HS.

Teisel kohal on paremtsentristlik Koonderakond, keda toetab 17,4 protsenti valijatest. Kolmandal kohal olevate sotsiaaldemokraatide (SDP) ehk peaministripartei toetus on 17,2 protsenti. Nii Koonderakonna kui ka SDP toetus on tõusnud sama palju kui Põlissoomlaste oma langenud ehk 0,7 protsendipunkti.

Neljandal kohal on Roheline Liit, kelle poolt annaks hääle 13,7 protsenti valijatest. Viiendal kohal on 12,1 protsendiga eelmine peaministripartei Keskerakond.

Järgnevad Vasakliit (8,3%), Rootsi Rahvapartei (4,4%), Kristlikud Demokraadid (3,8%) ja liikumine Nyt (1%). Muid poliitilisi jõudusid toetab kokku 2,1 protsenti valijatest.

Kuigi edetabelis on esikohal ja teisel positsioonil opositsiooni kuuluvad parteid, on valitsuses osalevate erakondade kogutoetus endiselt üle 50 protsendi ehk55,7 protsenti. Juulis oli see näitaja 55,3 protsenti.

TNS Kantari uuringujuht Sakari Nurmela juhtis tähelepanu sellele, et suurte parteide toetuste muutused mahuvad kõik veamarginaali ehk 2,1 protsendipunkti sisse, mis tähendab, et muutus on nii väike, et sisuliselt parteide õnnestumisi või ebaõnnestumisi kuidagi analüüsida. Nurmela hinnangul on hetkel veel näha teatavat suvemeeleolu.

Eriti ootaval seisukohal on Keskerakonna valijad, sest partei valib endale 7. septembril uue esimehe. Arvamusküsitluste kohaselt on favoriidiks Juha Sipilä mantlipärija valimistel kaitseminister Antti Kaikkonen.