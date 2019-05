ERR Brüsselis: valitsusjuhid on Euroopa Komisjoni uue presidendi leidmisest kaugel

Üksmeelest uue Euroopa Komisjoni presidendi isiku küsimuses ollakse veel kaugel, see oli selge kohe valitsusjuhtide kogunedes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina Euroopa Rahvapartei liikmena toetan loomulikult Manfred Weberit, aga me peame seda omavahel hoolikalt arutama ja mõistma, et meil on konstruktiivne ülesanne täita," ütles Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

Macron ei öelnud, keda tema toetab, vaid märkis, et nii Margrethe Vestageril, Michel Barnier'l kui ka Frans Timmermansil on komisjoni presidendile vajalikud omadused.

"Aga ma ei taha täna rääkida nimedest, vaid projektist, prioriteetidest ja kriteeriumidest," lisas ta.

Manfred Weber oli valimistel konservatiivide üleeuroopaline esikandidaat, Frans Timmermans sotsialistide ja Margrethe Vestager teatud määral liberaalide number üks.

Parlament soovib, et just esikandidaatide ehk niinimetatud spitzenkandidaatide hulgast tuleks uus komisjoni juht. Valitsusjuhid end aga sellega piirata ei kavatse.

"Paljud ütlesid välja ka seda, et ei pea tulema ainult spitzenkandidaatide ringist. Mis ei tähenda ka, et me välistame selle. See on ka minu ja Eesti positsioon. Tasakaal - nii geograafiline kui ka demograafiline, aga ka sooline - ja inimesel peavad olema ka võimed ja liidriomadused. Selge on see, et kõiki nelja kandidaati - ma meelega jätan praegu keskpanga välja - tuleb vaadata ühise paketina," kommenteeris peaminister Jüri Ratas.

Lisaks komisjoni presidendi ametikohale on Euroopa Liidu tippametikohtade pusles olulised tükid parlamendi president - praegu teeb seda tööd Antonio Tajani -, välisasjade kõrge esindaja ehk praegune Federica Mogherini töö, keskpanga juht ehk Mario Draghi amet ja ülemkogu eesistuja.

Praegusel ülemkogu eesistujal Donald Tuskil seisab ees keerukas ülesanne - võluda nende ametite jaotuses välja igakülgne tasakaal.