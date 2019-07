Tallinnas toimus rahvuskongress "Globaalsed eestlased"

Traditsiooniliselt toimub Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu korraldatav rahvuskongress ainult Esto ajal ja järjest kõigis liikmesmaades, kus tegutsevad eestlaste keskorganisatsioonid. Eestis peeti kongressi esimest korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kesknõukogu peamine eesmärk on hoida eesti keelt ja eesti meelt väljaspool Eestit elavate eestlaste hulgas.

ESTO-l osaleja Kanadast Juku Gold ütles, et keel on tema jaoks väga oluline.

"Ma ei ole kindel, et saab eestimeelsust ilma eestikeelsuseta. Ma arvan, et see on kahjulik asi välismaal, meie kogukondades, kui see hakkab vaikselt välja surema. Siis nad võid olla südames eestlased, nad võivad armastada Eestit, armastada kartuleid või verivorsti või laagrites käia. Aga ilma eesti keeleta ma ei tea, kes on päriselt eestlane. Nii, et mul on keelsus väga tähtis," lausus ta.

ESTO-l osaleja Ungarist Arpad Pomozy lisas, et eestlane ei pea olema geenipuhas, aga hingelt eestlane.

"See Eesti rahvas... Ma ei arva, et see peab olema geenipuhas Eesti rahvas. Peab olema hingelt eestlased. Minu arust on eestlane ikka eestlane, kui ta ei oska eesti keelt, aga ma olen nõus selle väitega, et kui keel kaob, siis kaob rahvas. Ja see on väga oluline, et eesti keel säilib, ja need inimesed, kes armastavad Eestit, püüavad õppida, kui neil ei olnud piisavalt õnne ja nad ei õppinud lapsest saadik eesti keelt ära," sõnas Pomozy.