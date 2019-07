Ratas: von der Leyenil ja Michelil on Eestiga head suhted

"Meie jaoks on oluline olnud ka see, et need inimesed oleksid professionaalid, tunneksid oma tööd, aga eks me oleme tahtnud, et nad tunneksid ka väga hästi meie piirkonda. Kui me võtame täna kandidaadi Euroopa Komisjoni presidendiks, tänase Saksa kaitseministri Ursula von der Leyeni, siis ta tunneb kindlasti Eestit väga hästi, meil on temaga isiklikult head suhted. Saksamaa on olnud Eestis ka näiteks õhuturvet tegemas," kommenteeris Ratas ERR-ile.

"Kui me võtame Charles Micheli, siis üheltpoolt on temaga head isiklikud suhted, aga Michel tunneb samamoodi Eesti julgeoleku olukorda," lisas Ratas.

Ratas rõõmustas ka naiste esindatuse üle tippjuhtkonnas, Ursula von der Leyeni kõrval esitati Euroopa keskpanga presidendi kandidaadiks Christine Lagarde.

Euroopa Liidu liidrid jõudsid pärast pingelisi kohtumisi Brüsselis kokkuleppele uues tippjuhtkonnas. Selle kohaselt saaks Euroopa Komisjoni presidendiks Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen.