Paet: Põhja-Euroopas ei olnud koostöö EL-i liidrikandidaatide leidmiseks piisav

Euroopa Liidu uute juhtide kandidaatide seas on sisuliselt esindamata Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa liikmesriigid. Peaminister Jüri Ratas (KE) on valikuga rahul, kuidas Euroopa Parlamenti valitud Urmas Paet (RE) leiab, et siinne regioon oleks pidanud suuremat koostööd tegema, et oma kandidaate läbi suruda.

Euroopa Liidu kõrgemate ametikohtade kandidaadid on Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Itaaliast ja Belgiast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Jüri Ratas ütles, et on üldjoontes valikutega rahul. "Euroopa Liit toimib kompromissi vaimus. Neid nimesid käis väga palju kolmel ööpäeval laual - neid oli 20-30. Meie jaoks oli oluline geograafiline tasakaal, demograafiline tasakaal. See on saavutatud," selgitas Ratas.

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti hinnangul ei tehtud aga meie regioonis piisavalt koostööd, et oma inimesi neile kohtadele saada.

"Minu mulje on see, et sellist regionaalset - kui me räägime siin Põhja-Euroopa piirkonnast - väga tugevat koostööd ja initsiatiivi vähemalt väljapoole näha ei olnud. Prantsusmaa poolt veetud ja Saksamaa poolt veetud oma kandidaatide päris tugev tutvustamine ja neile võimaluste loomine kestis mitu kuud. See ei olnud siin nädala küsimus, vaid mõnevõrra pikem protsess," rääkis Paet.

Euroopa Ülemkogu uue võimaliku eesistuja arutamisel käis läbi ka Leedu ametist lahkuva presidendi Dalia Grybauskaite nimi. Teda pakkus ka Eesti peaminister.

"Mõnes nõupidamiste formatsioonis oli ka temast juttu ja ka mina ütlesin, et tema võiks olla üks kandidaat, kuna ta on ametist lahkuv Ülemkogu laua tagant. Teades seda, et soovitakse just, et järgmine Ülemkogu eesistuja oleks tänase Ülemkogu laua tagant, siis ta oleks olnud üks võimalus," rääkis Ratas.