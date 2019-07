Merkel oli enne eurovalimisi Euroopa Komisjoni järgmise presidendina toetamas oma sõsarparteisse kuuluvat Manfred Weberit, kes oli seni olnud Euroopa Parlamendi paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni esimees. Kuna eurovalimiste tulemusel ei olnud kahel suurfraktsioonil - EPP-l ja sotsiaaldemokraatidel (S&D) - enam europarlamendis enamust, tuli kaasata ka liberaalid ja tsentristid ning sõlmida mingi kokkulepe. Pühapäeval sündiski G20 tippkohtumise ajal Euroopa riikide juhtide vahel kokkulepe, mille kohaselt oleks sõlmitud kokkulepe, mis andnuks Euroopa Komisjoni presidendi koha hoopis Hollandi sotsiaaldemokraadile, senisele asepresidendile Frans Timmermansile. See plaan ei läinud aga läbi ning teisipäeva õhtuks sõlmiti uus kokkulepe, millega kuulututati Euroopa Komisjoni juhi kandidaadiks, Merkeli lähedane kaasvõitleja, EPP liige ning Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen.

Saksamaa sotsiaaldemokraatide seas, kes toetasid Timmermansi, tekitas asjade selline areng pahameeletormi.

Juba teisipäeva õhtul avaldas Saksa sotsiaaldemokraatide kunagine juht ja Euroopa Parlamendi endine president Martin Schulz Twitteris arvamust, et Von der Leyeni näol on tegu Saksamaa halvima ministriga, kuid "ilmselt paistab see olevat piisav, et saada Euroopa Komisjoni presidendiks".

Kriitikaga jätkas väljaandes Der Spiegel teine sotsiaaldemokraatide eksjuht Sigmar Gabriel, vahendas Reuters.

"Kui Merkel esitab Von der Leyeni kandidatuuri ilma valitsuskabineti nõusolekute, siis on see valitsuse reeglite rikkumine ja selge põhjus sellest valitsusest lahkuda," selgitas ta.

Merkel rõhutas teisipäeval, et ta ise loobus Von der Leyeni kandidatuuri asjus hääletamast ning oli sellega ainus EL-i liikmesriigi valitsusjuht, kes Saksa kaitseministrit lõpuks ei toetanud. Merkeli sõnul käitus ta nii just seetõttu, et valitsuses polnud selles küsimuses üksmeelt.

Gabriel aga nimetas Von der Leyeni kandidatuuri "pretsedendituks poliitiliseks trikiks".

Samas pole SPD praegused juhid ja otseselt praeguses Saksa valitsuses kaasa löövad liikmed veel nii konkreetseid ähvardusi edastanud.