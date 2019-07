Ussike võib häirida Pärnu lahe tasakaalu

Regulaarselt Pärnu lahe keskkonnaseisundit jälgivad Eesti mereinstituudi teadlased leidsid juba 2012. aastal ühest Pärnu jõe suudme lähedal asuvast seirejaamast kummalise looma - tegemist oli hulkharjasussiga, kelle sarnast polnud nad läänemeres varem näinud.

Mereinstituudi juhtteadur Jonne Kotta ütles Pärnu Postimehele, et praegu võib vaid oletada, et liik on meile saabunud Aasiast või Austraaliast ning et tegemist on väga kiirelt paljuneva liigiga, kes juba invasioonile järgneval aastal vallutas sisuliselt kogu Pärnu lahe merepõhja ja kujunes meil kõige arvukamaks põhjaloomastiku liigiks.

Kotta sõnul ussike inimese tervisele ohtlik pole, küll aga hakkab ta ökosüsteemile mõju avaldama.

"Täpset arengut näitab tulevik, aga eeldatavasti väheneb selle ussikese tõttu kalavarude toidubaas ja seega ka kalasaak," ütles Kotta ja lisas, et peale selle muutub mere isepuhastusvõime kehvemaks ja tuleb üha rohkem pingutada, et hoida seda vähestki looduslikku tasakaalu, mis praegu Pärnu lahes valitseb.