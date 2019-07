Korruptsiooni ja finantskuritegusid uurivad politseinikud otsisid läbi Renault peakontori Pariisi äärelinnas, ütlesid asjaga kursis allikad.

Renault' kõneisik kinnitas läbiotsimist ja teatas, et firma "teeb ametivõimudega igakülgset koostööd".

Priiskava eluviisiga Ghosn rentis 2016. aasta oktoobris oma pulmapeoks terve Versailles' lossi.

Kahtluste järgi sai ta loa Päikesekuninga üüratu kodu kasutamiseks pakkudes riigile kuuluvale paleele Renault' sponsorluslepet.

Versailles' loobus sponsorlusleppe tõttu tavapärasest 50 000 eurosest rendist Marie Antoinette'i teemalise pulmapeo jaoks. Juhul kui kasu ei deklareeritud Prantsuse ametivõimudele, võib see olla ettevõtte raha väärkasutamine ja maksupettus.

Ghosni advokaat Jean-Yves Le Borgne ütles veebruaris AFP-le, et ärimees "arvas, et see on tasuta", sest Versailles ei esitanud talle kunagi arvet ja oli valmis raha tagasi maksma.

Juunis otsis politsei osana uurimisest läbi Ghosni Pariisi kodu.

Novembris vahistati Ghosn Jaapanis. Teda süüdistatakse oma Nissani sissetuleku kümnete miljonite ulatuses aladeklareerimises ja ettevõtte raha eraotstarbelises kasutamises.