Nissan sai uue tegevjuhi

Firma eelmine juht Hiroto Saikawa lahkus ametist läinud kuul seoses ebakohase töötasuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuel juhil tuleb esmalt vaadata üle murenenud partnerluspõhimõtted Renault'ga ning parandada majandustulemusi.

53-aastast Uchidat peetakse pigem üllatusvalikuks, sest ta on töötanud peakorterist eemal, Hiinas, ühes Nissani ühisfirmas.

Firma uueks tootmisjuhiks saab hindu Ashwani Gupta, kes on hetkel samas ametis sõsarfirmas Mitshubishis.

Vaatlejad arvavad, et firma püüab eemalt toodud uute juhtide abil parandada Carlos Ghosni ja Saikawa skandaalidest räsitud juhtkonna mainet. Firma kasum on kümnendi madalaim ning üle 12 000 töötaja on tulnud koondada.