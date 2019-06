Hääletamine leidis aset kaks tundi kestnud aktsionäride üldkoosolekul Tokyos. Mitsubishis kuulub 34 protsendine osalus Nissanile.

Esimeheks taasnimetatud Osamu Masuko lubas tugevdada firma juhtimist, läbipaistvust ja rikkumiste seiramist. Ta lisas, et juhtkonna ja selle hüvitiste määramist lubatakse üle vaatama ka senisest rohkem osapooli.

Nissani aktsionärid kõrvaldasid Ghosni ametist aprillis erakorralisel üldkoosolekul. Tööstusliidu kolmandast firmast Renault'st astus ta tagasi vabatahtlikult.

Masuko ütles aktsionäridele, et autotööstus on silmitsi väljakutsetega, sest edasiminekud nagu emissioonistandardid ja isesõitvad autod on kallid.

Ta rääkis, et laienemise asemel Mitsubishi koondub ning tõi korduvalt välja firma moto "väike aga ilus". Samuti rõhutas ta autotööstusliidu olulisust.

"Me tahame olla kasumlik firma, isegi kui väiksemal skaalal," ütles ta.

Üks Mitsubishi Motorsi osanik väljendas viha Ghosni skandaali pärast. Enamus küsimusi oli suunatud aga uute mudelite ja äristrateegia kohta.

Ghosn, kes juhtis Nissanit 20 aastat, oli Nissani, Renault ja Mitsubishi esimees ja autotööstuses austatud tegelane.

Mullu peeti ta Jaapanis kinni ja talle esitati süüdistus töötasu ulatuslikus aladeklareerimises ja usalduse rikkumises läbi erainvesteeringute kahju Nissanile kandmise ja Nissani raha kasutamise isiklikuks rikastumiseks.