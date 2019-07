Seeder: Kõlvart eksitab inimesi - Eesti läheb üle eestikeelsele haridusele

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Mihhail Kõlvart teadlikult eksitab oma avaldusega Eesti inimesi. Seedri sõnul pole selles kahtlustki, et Eesti läheb täielikult üle eestikeelsele haridussüsteemile.

"Isamaa on seadnud eesmärgiks ülemineku täielikult eestikeelsele õppele ning see on ka tänase valitsuskoalitsiooni kindel kavatsus. Asjatundjatel tuleb anda hinnang, mis aja jooksul see reaalselt võimalik on aga üleminek eestikeelsele haridusele toimub niikuinii. Vastasel juhul poleks Isamaa sellise valitsusliiduga üldse liitunud," ütles Seeder.

"Mihhail Kõlvart on aastaid üritanud pidurdada eestikeelsele õppele üleminekut Tallinnas. Pealinnas oli see võimalik, kus Keskerakond naudib ainuvõimu. Kuid riigi tasemel Isamaa sellisel asjal kindlasti juhtuda ei lase. Koalitsioonilepingus, mille koostamisel osales ka Mihhail Kõlvart, on kirjas selge eesmärk, et kõik koolilõpetajad valdaksid tulevikus heal tasemel eesti keelt," lisas Seeder.

Seeder juhtis ka tähelepanu, millises kanalis Kõlvart eksitavaid väiteid esitas. Linnapea intervjuu ilmus Venemaa kontrolli all olevas uudistekanalis Baltnews. "Väited venekeelse hariduse jätkumiseks võivad olla Kõlvarti suunatud sõnumid oma valijatele aga meie ei lase Eesti inimestele lihtsalt kärbseid pähe ajada," ütles Seeder veel.

Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvarti ütles venekeelses portaalis Baltnews, et Keskerakonna otsus minna koalitsiooni EKRE ja Isamaaga oli tema jaoks keeruline, kuid see oli ainus võimalus säilitada venekeelne haridus Eestis.