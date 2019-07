Kõlvarti küsimus-vastus intervjuu ilmus portaalis Baltnews, mis on Kremli mõjutustegevuse kanalina ära märkimist leidnud kaitsepolitsei poolt. Portaal küsis Kõlvartilt, et kuna Keskerakond on Isamaa ja EKRE-ga koalitsiooni mineku järel toetust kaotanud, siis kas selline valik oli õige?

Kõlvart tunnistas, et loomulikult võib praegune koalitsioon kutsuda valijates esile vastumeelsust, kusjuures mitte ainult venekeelsete seas.

"Kõige olulisemaks faktoriks kujuneski selge arusaam sellest, et see oli ainus võimalus säilitada Eestis venekeelne haridus. Ma rõhutan - ainus! Minnes koalitsiooni Reformierakonnaga või mis veel hullem - jäädes opositsiooni - oleks võimalus vene kooli säilitamiseks olnud võrdne nulliga."

Kõlvart jätkas, et üks esimesi seaduseelnõusid, mille reformierakondlased parlamendis esitasid, oli kogu hariduse kiire üleviimine eesti keelele.

"Ma olen alati astunud ja astun ka edasi välja venekeelse hariduse säilitamise toetuseks," kinnitas Kõlvart ja lisas, et tuleb aru saada, et valitsuskoalitsioon ei saa kunagi olla armastusel põhinev abielu.

"Kuid kui rääkida EKRE esindajate tänasest retoorikast, siis vaatamata sellele, et see on muutunud mõõdukamaks, jääb mulle endiselt mulje, et neil pole arusaamist sellest faktist, et valitsusel tuleb teha tööd kõigi riigi elanike heaks, sõltumata nende rahvusest või poliitilistest eelistustest, mitte aga selle nimel, et suurendada tulu kollase ajakirjanduse omanikel, kes hea meelega kasutavad populistlikke märkusi tsitaatidena," leidis Kõlvart.

Mihhail Kõlvart on Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees. Ta sai Tallinna linnapeaks pärast seda, kui Taavi Aasast sai majandusminister. Vaatlejate hinnangul oli see vangerdus tingitud asjaolust, et rahustada Keskerakonna venekeelseid toetajaid Isamaa ja EKRE-ga ühise valitsuse tegemise pärast. Ning ka sellepärast, et järgmised valimised on just kohalike omavalitsuste volikogude valimised, kus Keskerakond on varem saanud pikalt nautida pealinnas üksinda valitsemist.