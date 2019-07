Amet: väidetavate mürgimaasikate müüja andis vastuolulisi ütlusi

Põllumajandusamet (PMA) teatas, et Sepakõrtsi talu, kelle kasvatatud maasikates on väidetavalt tuvastatud taimekaitsevahendite jääke, on andnud meedias ja ametile erinevaid ütlusi. Amet jätkab maasikas tuvastatud taimekaitsevahendite jääkide päritolu väljaselgitamist.

PMA selgitas, et ameti esmasel pöördumisel kinnitas talu esindaja, et kasvatab maasikaid üksnes hobi korras oma tarbeks ning müügiga ei tegele, ja sellest tulenevalt ei kehti talle taimekaitse ja muud seadused. Meedias avaldas talu esindaja aga, et maasikate müügiga siiski tegeletakse, aga müüakse ainult oma talu maasikaid. Ametniku küsimusele, miks ta algselt kinnitas, et maasikate müügiga ei tegele, vastas esindaja, et ei mäleta.

PMA võttis Sepakõrtsi talu maasikate kasvukohalt kontrollproovi, milles taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud. Samal ajal toiduseaduse alusel veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt Tallinna keskturult võetud maasika proovi tulemused näitasid taimekaitsevahendite jääke, mis jäid alla lubatud piirnormi. VTA lõpetas menetluse, lubades selle uute asjaolude ilmnemisel vajadusel taasavada.

Kasvukohalt proovide võtmist on PMA kasutanud järelevalve käigus ka varem, kuna vastuolud müüdavast kaubast võetud analüüside tulemustega võivad sellistel juhtudel viidata marjade erinevale kasvukohale. Kuna lisaks oli tegemist Eestis maasikale mittelubatud taimekaitsevahendi jääkidega, jätkas PMA menetlust.

Maasika kasvupinna suuruse kohta andis talu esindaja samuti erinevaid ütlusi. PMA kontroll tootmiskohas tuvastas, et maasikaid kasvatati 2,5 hektaril tugevalt umbrohtunud põllul. Põllu seisukorda ja isiku enda poolt põlluraamatus märgitud saaki arvestades võis sellest turuosaliste hinnangul jätkuda Sepakõrtsi talu müügikohtadel turustamiseks vähem kui nädalaks, aga tegelikult toimus müük vähemalt kolm nädalat. Ehkki Sepakõrtsi talu oli PMA-le kinnitanud, et müüb ainult oma kasvatatud maasikaid, on nüüd tuvastatud, et ta on ostnud maasikaid ka teistelt.

Amet teatas, et kuna Sepakõrtsi talu on eiranud ka mitmeid muid seadusi, sealhulgas ei ole tal esitada ostu-müügi arveid ja teisi nõutud dokumente, ei ole oma põllult saadud ja müüdud koguse vahe moodustava maasika täpne kogus ja päritolu veel tuvastatud.

Talu esindaja meedias avaldatud info kohaselt on ka muud Sepakõrtsi talu poolt Tallinna keskturul turustatavad aiandussaadused (tomat, kurk, kapsas jt) tema enda kasvatatud, samas kui nii talu esindaja poolt PMA-le antud ütluste kui ka kontrolli tulemuste kohaselt neid seal ei kasvatata.

Kuna kontrollid kohapeal, proovide võtmine ja analüüsimine, asjaolude tuvastamine, ütluste ja tõendite kogumine võtab aega, ei ole sunnimeetmeid enne asjaolude tuvastamist võimalik kohaldada. Antud ja ka varasemate sarnaste juhtumite puhul antakse PMA kogutud tõendid üle VTA-le edasiste otsuste tegemiseks toiduseaduse alusel.

Tänavu on amet teinud 17 ettekirjutust

Põllumajandusamet pöörab ka sel aastal hulgiladude ja kaupluste kõrval teravdatud tähelepanu turgudele ja välimüügilettidele.

Kui kauplustes on probleemid valdavalt seotud värske puu- ja köögivilja kvaliteedistandarditele mittevastavuste ja vähem päritoluriigi kohta valeandmete esitamisega, siis turgudel ja välimüügilettidel, kus kauba liikumine on kiirem ja seetõttu kvaliteediga probleeme vähem, on rikkumised seotud eelkõige päritoluriigi avaldamisega.

Kontrollide käigus kokku tehti eelmisel aastal 46 ettekirjutust ja määrati 8250 eurot sunniraha, käesoleval aastal on tehtud 17 ettekirjutust ja määratud 4400 eurot sunniraha.