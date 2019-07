Noortele pakub tööd ligi 550 ettevõtet.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul mõjutas kahe aasta tagune seadusemuudatus oluliselt laste ja noorte aktiivsust tööturul. "Juba kaks aastat pole vaja alla 15-aastase palkamiseks küsida tööinspektsiooni luba. Noore kohta tuleb vaid sisestada andmed tööregistrisse kümme päeva enne tööleasumist. Samuti võivad 13-14aastased töötada seitse tundi päevas," ütles ta.

Miidla-Vanatalu rõhutas, et ka tööle asumisel vastutab lapse heaolu eest alati lapsevanem. "Kõikide alaealiste, sealhulgas 16- ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. Vanem peab tutvuma lapse tulevase töö tingimustega, näiteks mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine."

Tööinspektsioon kontrollib tööregistrisse sisestatu põhjal, kas pakutav töö on noorele sobiv. Kahtluste tekkimisel töö sobivuse osas võtab jurist tööandjaga ühendust, et leida võimalus töökohta või –tingimusi noorele sobivaks kohandada. Kui kümne tööpäeva jooksul pole tööandjaga ühendust võetud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Tööinspektsioon saadab ka alla 15-aastase lapse tööandjale selgitava märgukirja, millega lapse töötamise puhul peab seadusest tulenevalt arvestama. Tegemist pole ettekirjutusega, vaid suunava- ja abistava materjaliga tööandjale, et aidata teha õigeid valikuid.