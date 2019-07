Jaapani kosmosesond Hayabusa2 maandus teist korda asteroidile

"9:58 tegime 'mine' otsuse Hayabusa2 sondi teise maandumise jaoks," teatas Jaapani kosmoseagentuur JAXA.

Kolmapäeva pärastlõunaks oli sond langenud viis kilomeetrit ja maandumas Ryugu asteroidil umbes 300 miljoni kilomeetri ehk enam kui 16 valgusminuti kaugusel Maast.

"Juhtimiskeskus sai andmed, mille kohaselt saab oletada, et sond maandus edukalt," teatas Jaapani kosmoseagentuuri eestkõneleja Takayuki Tomobe neljapäeva hommikul.

Tomobe sõnul on esialgu siiski laekunud info vaid sondi kiiruse ja kõrguse kohta ning täielikuks kinnituseks on vaja lisaandmeid, mis saabuvad hiljem päeval.

Edu korral on see teine kord kui Hayabusa2 asteroidil maandunud on. Asteroidile on saadetud ka teisi sonde ja roboteid.

Missiooni käigus tahetakse koguda asteroidi pinnasest materjale, mis võivad heita valgust päikesesüsteemi sünniajale 4,6 miljardit aastat tagasi.

Nende materjalideni jõudmiseks tulistati aprillis Hayabusa2-lt Ryugu pihta "löökkeha", mis tekitas asteroidi pinnale kraatri ja paljastas seni varjus olnud materjalid.

"See on teine maandumine, aga maandumine on väljakutse hoolimata sellest, kas see on esimene või teine," märkis Hayabusa2 projektijuht Yuichi Tsuda ajakirjanikele.

"Kogu tiim annab endast parima, et see operatsioon lõpuni viia," lisas ta.

Esimest korda maandus Hayabusa2 asteroidil veebruaris. Maale peaks see proovidega naasma 2020. aastal.