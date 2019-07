Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas rääkis usutluses ERR-ile, et rohkem tuleks kasutusele võtta kalmistutel vanu piirkondi, mida enam hooldamas ei käida.

Kuidas Tallinnas on hauaplatsidega lood. Tallinna kalmistute veebilehel on kirjas, et matmiseks avatud on vaid Pärnamäe ja Liiva kalmistu? Kui palju neil kalmistutel vabu kohti on?

Veebilehel on kirjas õigesti. Uusi matmiskohti antakse välja vaid Pärnamäe ja Liiva kalmistutele, teistel kalmistutel saab matta vaid pereplatsidele või akteeritud taaskasutusse võetavatele platsidele. Uued platsid ei ole maha joonistatud, nende hulka saan hinnata vaid maa pindala järgi ja hinnanguliselt on neid Liival ja Pärnamäel kokku umbes 20 000.

Metsakalmistule ja Siselinna kalmistule vist ikka hauaplatsi niisama lihtsalt ei saa?

Metsakalmistu on reserveeritud avalikus elus silmapaistnud isikutele, välja arvatud kolumbaarium. Siselinna kalmistul lihtsalt ei ole vabu kohti ja võimalik on saada vaid korduvkasutusse akteeritud hauaplatse.

Siselinna kalmistule rajatakse kolumbaarium ehk teisisõnu urnimüür.

Neid on Tallinnas mujal ka. Kui paljud omaksed soovivad nendesse oma lähedase põrmu paigutada?

Kuna urnimatuste osakaal aasta aastalt suureneb, on kolumbaariumid tulevikulahendus. Praegu on Tallinnas kaks kolumbaariumit Metsakalmistul, neist esimene 2006. aastal valminud 340 kambriga on täis ja teine, 2017. aastal valminud 347 kambriga on täitunud 16 protsendi ulatuses.

Kuidas on hauamatuse ja põletusmatuse osakaal Eestis viimastel aastatel muutunud? Urni matmine pere hauaplatsile vist leevendab ka mõnel kalmistul hauaplatside nappust?

Enamik urne maetakse pereplatsidele, oluliselt see ei mõjuta vabade hauaplatside hulka. Lisaks on kavas rajada juurde kolumbaariume Liiva ja Pärnamäe kalmistutele.

Mida te arvate, et kas Tallinnasse peaks ühe uue kalmistu rajama ja kuhu? Või saab praegustega hakkama?

Isiklikult ei näe ma vajadust rajada uut kalmistut lähema 20 aasta jooksul. Vaja on rohkem kasutusele võtta vananevaid piirkondi mahajäetud haudadega, muidu tekib meil üha juurde võsastuvaid kalmistuosi ja üha kallinevad kalmistute hoolduskulud.