Eesti välisministeerium avaldas Venemaa suursaatkonnale protesti seoses ilutulestiku korraldamisega Moskvas 22. septembril.

Välisministeerium kutsus kolmapäeval välja saatkonna esindaja ning avaldas protesti seoses saluudiga 22. septembril ehk päeval, mil 1944. aastal sisenesid Punaarmee üksused Tallinna, edastas välisministeerium.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on teade Vene ilutulestiku korraldamise kohta Tallinna taasokupeerimise 75. aastapäeval provokatiivne samm.

"Tallinna taasokupeerimine ei toonud Eestile vabadust, vaid pool sajandit väldanud nõukogude okupatsiooni. Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse katkematus on alus meie riiklusele nii täna kui homme," ütles Reinsalu.

Ka Läti välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri Vadim Vassiljevi, et avaldada protesti Moskva kavatsuse vastu punavägede Riiga sisenemise aastapäeva puhul 13. oktoobril ilutulestik korraldada.

"Läti mõistab kategooriliselt hukka viimasel ajal täheldatavad Venemaa katsed õigustada Stalini ja Hitleri režiimi ühiseid kuritegusid, sealhulgas Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist," märkis Läti ministeerium.

"Kui ma eile neid uudiseid nägin, pidasin seda mingiks veaks. Jutt on ilutulestikust meie riigi territooriumil ning on arusaamatu, miks me peame luba küsima, mis puhul seda korraldada," kommenteeris Zahharova.

"Meenutan, et nende ilutulestikega mälestatakse inimesi, kes andsid oma elu samuti inimeste eest. Mitte poliitiliste väärtuste, mitte loosungite, vaid selle nimel, et muu hulgas Euroopa riikide elanikel oleks võimalus rahulikuks eluks."

"On ebaviisakas osutada teisele riigile, mida ta oma territooriumil tegema peaks," lausus Zahharova.

"Sellistes sõnastustes kõlab see lihtsalt metsikult," lausus ta.

Moskvas korraldatakse 2019.-2020. aastal Nõukogude kangelaslinnade ja Euroopa riikide pealinnade "vabastamise" puhul 17 ilutulestikku.

2019. aastal lastakse Moskvas aupauke veel Bresti (28. juuli), Kaunase (1. august), Chișinău (24. august), Bukaresti (31. august), Tallinna (22. september), Riia (13. oktoober) ja Belgradi (20. oktoober) vallutamise puhul. 2020. aastal tähistatakse Varssavi (17. jaanuar), Budapesti (13. veebruaril), Bratislava (4. aprillil), Viini (13. aprillil), Berliini (2. mail) ja Praha (9. mail) vallutamist.

Tänavu on Moskvas olnud saluut juba Odessa (10. aprill), Sevastopoli (10. mai) ja Minski (3. juuli) tagasivallutamise puhul.