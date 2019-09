Välisministeeriumi kutsutud Vene saadik käis vestlusel

"Venemaa suursaadik kohtus poliitikaosakonna peadirektor Lembit Uiboga. Pool tundi kestnud kohtumisel arutati ajaloo üle ning täpsemalt keskenduti 1944. aasta 22. septembri sündmustele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja ERR-ile.

Välisminister Urmas Reinsalu teatas neljapäeval, et ministeerium kutsub lähiajal välja Venemaa suursaadiku Aleksandr Petrovi, põhjuseks Petrovi avaldused Vene uudisteagentuuris TASS.

Vene suursaadik on rõhutanud oma esinemistes mõekäiku, et "Eesti elanikud peavad kalliks Eesti vabastanud Nõukogude sõdurite kangelastegusid ja osundanud siin nendele asjaoludele, mis Eesti Vabariigi riigiõiguslikus vaates kindlasti ei ole tõesed," rääkis Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "Eesti Vabariik okupeeriti, Eesti Vabariigi seisukoht mõlema okupatsiooni osas on, oli nii ajaloolises kontekstis, enesestmõistetavalt eitav," lisas välisminister. Seetõttu kavatseb välisministeerium Petrovi välja kutsuda ja selgitada talle Eesti Vabariigi vaateid nendele küsimustele, lisas Reinsalu. "Ja tuleb meenutada, et kui 22. septembril okupeerisid Punaarmee üksused Tallinna, siis Saksa vägesid sel ajal enam linnas ei olnud ja vastupanu osutasid peamiselt Soomest naasnud Eesti vabatahtlikud ja Pika Hermanni tornis 22. septembril langetati sinimustvalge lipp ja heisati punalipp," ütles välisminister Reinsalu.

Viimati käis Vene saatkonna esindaja välisministeeriumis juulis, kui ta kutsuti välja, et avaldada protesti seoses ilutulestiku korraldamisega Moskvas 22. septembril, millega Venemaal tähistatakse Tallinna hõivamist Punaarmee poolt.