NATO küberkaitse keskusele otsitakse uut juhti

Keskuse direktor vastutab 70-liikmelise organisatsiooni missiooni ja visiooni elluviimise eest, koordineerib CCDCOE-ga seotud võrgustiku tööd ning esindab organisatsiooni nii rahvusvahelisel kui ka kodumaisel areenil, öeldakse töökuulutuses.

Lisaks seisab teates, et direktor on küberturvalisuse ja -kaitsega seotud teemades kõneisik ja autoriteet NATO-s, tema olulisteks eesmärkideks on organisatsiooni kui küberturvalisuse kompetentsikeskuse ja arenduskeskuse kuvandi järjepidev edendamine nii NATO süsteemis kui ka avalikkuse ees, NATO tulevikku vaatava küberpoliitika kujundamises ja elluviimises osalemine. Direktor peab organisatsioonis ühildama ja juhtima erinevate liikmesriikide ootusi.

Keskuse direktori roll eeldab laitmatut ametialast tausta, riigisaladuse loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Sobival kandidaadil on kas tippjuhtimise või suurema struktuuriüksuse juhtimise kogemus.

Teadmised küberturvalisusest ning varasem töökogemus või kokkupuuted riigikaitseteemadega on konkursil lisaboonuseks.

Keskuse juhi töö lahutamatu osa on valmisolek sagedasteks lähetusteks, sobival kandidaadil peab olema väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus/CCDCOE on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks. Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub keskus rakendusuuringutele, analüüsidele, info jagamisele ning koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas.

Keskus on maailma suurima rahvusvahelise küberkaitse õppuse Locked Shields korraldaja.

Keskuse korraldatav aastakonverents CyCon toob Tallinnasse igal kevadel üle poole tuhande eksperdi kogu maailmast, kes esindavad valitsusi, kaitsevägesid, eraettevõtteid, ülikoole jne.

Rahvusvaheliselt tuntud on keskuse eestvedamisel välja antud rahvusvahelise õiguse käsiraamat Tallinn Manual, mis keskendub rahvusvahelise sõjaõiguse rakendamisele elektroonsete rünnete korral. 2017. aastal keskuse eestvedamisel avaldatud Tallinn Manual 2.0 on kõige põhjalikum käsiraamat rahvusvahelise õiguse kehtivusest küberruumis.

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse liikmelisus on avatud kõikidele NATO riikidele. Keskust rahastavad ja mehitavad liikmesriigid. Praegu on sellega ühinenud 25 riiki ning lisaks Austria, Soome, Rootsi ja Šveits on toetajaliikmed.

Keskuse praegune juht on kolonel Jaak Tarien, kes sai selle direktoriks 2018. aasta augustis, enne teda on keskust juhtinud Merle Maigre, Sven Sakkov, Artur Suzik, Ilmar Tamm.