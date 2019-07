Vene riigimeedia: Putini kohta võib peagi ilmuda "desinformatsiooni"

Allikas rõhutas RIA Novostile, et praegu olevat käimas Lääne luureteenistuste poolt läbi viidava Venemaa-vastase kampaania aktiivne faas.

Tema väitel toimub kõik "sarnaselt" 2015. aasta nn Panama dokumentide skandaaliga - Lääne luureteenistused panevad enda huvidest lähtudes kokku informatsiooni, mida siis levitatakse USA välisministeeriumiga lähedalt seotud organisatsioonide kaudu. Allika sõnul olevat sellisteks organisatsioonideks korruptsioonivastane võrgustik OCCRP ja Rahvusvaheline Uurivate Ajakirjanike Konsortsium (ICIJ). Samuti olevat abiks väljaanded, mida kontrollivat finantsistid nagu George Soros ja Bill Browder, keda Kreml on varemgi kõikvõimalikes tegudes süüdistanud.

Võimalikke tulevasi artikleid Putini lähikonna kohta nimetas RIA Novosti sekkumiseks Venemaa siseasjadesse.

Radio Svoboda juhib omakorda tähelepanu sellele, et sarnase "eelhoiatuse" andis Kreml ka enne eelpool mainitud Panama dokumentide skandaali, mis muuhulgas heitis valgust Putini ja tema lähikondlaste rahaasjadele.

2016. aasta märtsi lõpus hoiatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et välismaises meedias valmistutakse "tellitud materjalide" avaldamiseks ja et need puudutavat Venemaa riigipea lähemat ringkonda. Natuke aega hiljem, aprilli alguses saigi alguse nn Panama dokumentide skandaal ehk Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca lekkinud ligi 11,5 miljonit dokumenti, mis paljastasid, kuidas maailma poliitikud, ärimehed, kurjategijad ja muud tuntud avaliku elu tegelased on kasutanud maksuparadiisideks peetud riikides registreeritud firmasid oma isiklikes huvides.

Kuigi Venemaa riigipea Putini nime otseselt selles andmebaasis ei olnud, näitasid dokumendid, kuivõrd ulatuslik võrgustik oli maksuparadiisides tema lähedastel võitluskaaslastel. Muuhulgas valgustasid dokumendid üsna põhjalikult seda, kuidas Kremli eliit Ukraina kriisiga seotud majandussanktsioone vältis.

Detailselt oli muuhulgas välja toodud Putini lapsepõlvesõpra ja tütre ristiisa, tšellist Sergei Rolduginit puudutavad andmed. Roldugini nimi on hiljem läbi käinud ka teistest sarnastest andmebaasidest.

Peskovi kunagist eelhoiatust seostasid ajakirjanikud tookord sellega, et enne avaldamist pöördusid andmelekkematerjale avaldanud väljaanded kommentaarisoovidega Kremli poole.