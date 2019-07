Laupäeva õhtul kohtus president Kaljulaid ka sõjaväeparaadil osalenud Eesti kaitseväe liputoimkonnaga.

"On väga positiivne, et Euroopa Liit on võtmas aina suuremat vastutust oma kodanike julgeoleku ja kaitse korraldamisel. Samas tuleb seda teha viisil, mis ei dubleeriks NATO-t, vaid säilitaks senist tugevat Atlandi-ülest sidet. Seetõttu võiks üheks Euroopa Liidu kaitsekoostöö tulevikusuunaks olla end seni väga hästi õigustanud Euroopa Liidu ümberjagamismehhanismide laiendamine kaitsevaldkonnale," ütles president Kaljulaid pühapäeval.

Samuti arutasid riigi- ja valitsusjuhid ka Venemaad, Arktikat, küberjulgeolekut ja tehnoloogia tulevikku puudutavate küsimuste üle.

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni initsiatiivil kokku kutsutud Euroopa kaitsevalmiduse algatuses osalevad Eesti, Ühendkuningriik, Saksamaa, Belgia, Holland, Taani, Soome, Hispaania, Portugal ja Rootsi. Algatuses osalevad riigid vahetavad omavahel infot piirkondliku julgeoleku, Saheli-aluse Aafrika, ühisoperatsioonidel osalemise jms teemal.

Algatusega tahetakse luua kriisidele kiireks reageerimiseks mõeldud sõjalist üksust, see hõlmab ühist planeerimist kriisideks, mis võivad potentsiaalselt ähvardada Euroopa julgeolekut. Kõnealuste kriiside seas peetakse muu hulgas silmas loodusõnnetusi või kodanike evakueerimist.

Algatus seisab eraldi EL-i muust kaitsekoostööst, mis tähendab, et kui Suurbritannia EL-ist lahkub, siis saab ta loodavas üksuses vabalt kaasa lüüa.Samuti osaleb Eesti Prantsusmaa juhitaval operatsioonil Barkhane Malis. Prantsuse kaitseväelased panustavad ka Eestis paiknevasse NATO lahingugruppi.