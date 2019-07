Näitusteala kortermajad lauluväljaku külje all said riigilt rohelise tule

Praegusele messialale on plaanis ehitada 26 nelja- kuni kuuekorruselist maja, kus oleks kokku umbes 300 korterit. Arendaja OÜ Pirita Kinnisvaral on plaan ehitada alale ka lasteaed.

Pirita tee 28 detailplaneering oli avalikul väljapanekul möödunud aasta sügisel. Ümberkaudsetest elanikest koosnev MTÜ Maarjamäe Ühendus esitas siis ettepaneku, et linn viiks läbi kõiki Pirita uusarendusi silmas pidava liikluskoormusuuringu, sest ühenduse enda tellitud uuring näitas, et kõigi piirkonna uusarenduste realiseerimisel tõuseb tipptunnil liikluskoormus umbes 40 protsenti, kasvatades ummikut 2,5 kilomeetri võrra, milles seisaks praegusest tuhat autot enam.

Peale liikluskoormuse kasvu tõi MTÜ välja, et detailplaneeringu kehtestamine muudaks Tallinna üldplaneeringut, sest ühiskondlike ehitiste ja puhkeala otstarbega maa muudetakse äri- ja elamuotstarbega maaks.

Kuivõrd kohalikud elanikud ja linn kokkuleppele ei jõudnud, suunas Tallinna linnavalitsus aprillis detailplaneeringu järelevalveks rahandusministeeriumisse, täpsemalt selle Harju talitusse.

Rahandusministeerium korraldas mai lõpus omakorda detailplaneeringu arutelu, kus olid kohal nii MTÜ Maarjamäe Ühendus kui erinevate linnaametite esindajad, kuid kokkuleppele osapooled ikkagi ei jõudnud.

Maarjamäe Ühendust ja Aleksandra Azovat esindav advokaadibüroo Pohla & Hallmägi on taotlenud detailplaneeringu menetluse lõpetamist või detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist või kõigi piirkonnas pooleliolevate detailplaneeringute menetluste liitmist.

Rahandusministeerium andis 11. juulil omalt poolt õiguse Tallinna linnale, mis tähendab, et detailplaneeringu menetlemisega võib edasi minna ja selle kehtestada.

Rahandusministeerium märkis oma seisukohas, et on paratamatu, et ühe kinnisasja intensiivne kasutamine ei pruugi meeldida naaberkinnistu omanikele. Ministeeriumi hinnangul on Tallinna linn piisavalt selgitanud oma otsuste tagamaid ning ühegi protseduurireegli vastu pole eksitud.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi poolt allkirjastatud dokumendis tehakse Tallinnale siiski ettepanek võimalusel analüüsida planeeringuala lähiümbruses menetluses olevate detailplaneeringute mõju piirkonna liikluskoormusele ja -lahendustele koos Tallinna ja Viimsi vahel liiklevatest sõidukitest tingitud liikluskoormusega.

MTÜ-d Maarjamäe Ühendus esindav advokaat Asko Pohla ütles ERR-ile aprillis, et tegu on piirkonnaga, kus on juba kehtestatud mitmed detailplaneeringud, mis toovad kaasa autode arvu kasvu, elanike arvu kasvu ning et menetlemisel on kuus-seitse planeeringut, lisaks TOP-i planeering.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov aga märkis, et praegu Eesti Näituste alal toimuvate messide ajal on liikluskoormus Pirita teel praegu suurem kui edaspidi elamurajooni kerkides. Sama märkis nüüd ka Jaak Aab, kelle sõnul avaldab messikeskuse üleviimine positiivset mõju Pirita tee liiklusele, kuna "parkivate ja Pirita tee läbitavust vähendavate sõidukite arv väheneb".

Messikeskus omanik Igor Pihela kavatseb näitusepaviljonid kolida praegusest asukohast Tallinna piirile Laagrisse Peoleo ja Salzburgi hotelli taha, kus vastav detailplaneering on juba kehtestatud.

Kehtestamiseks läheb veel aega

Pirita tee 28 detailplaneeringu peab kehtestama Tallinna linnavolikogu, kuid selleks võib kuluda kuid. Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen selgitas ERR-ile, et nüüd tuleb arendajal sõlmida Tallinna linnavaraametiga lepingud planeeringus ettenähtud avalike alade avaliku kasutuse tagamiseks.

"Sellega võib minna paar kuud aega ja pärast seda alles saavad juristid hakata ette valmistama detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu. Eelnõu koostamine ja kooskõlastamine võib minna samuti paar kuud," märkis Rikkinen.

Seejärel esitatakse eelnõu linnavalitsusele ja linnavalitsuse positiivse otsuse korral volikogule.

Asko Pohla kinnitas ERR-ile, et halduskohtusse saab MTÜ pöörduda alles seejärel, kui linnavolikogu on detailplaneeringu kehtestanud. Kas kohtusse ka pöördutakse, Pohla esmaspäeval ei kinnitanud.

Uusarenduseks planeeritud ala asub Pirita tee ääres, vahetus läheduses on lauluväljak, endine lillenäituste ala, Orlovi lossi hoonetekompleksis asuv ajaloomuuseumi filiaal ja Maarjamäe memoriaal.