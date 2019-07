Ameerika Ühendriikides jõustus teisipäeval uus reegel, mis lõpetab asüülikaitse Kesk-Ameerikast pärit pagulastele. ÜRO pagulasamet on USA asüülipiirangu pärast sügavalt mures, kuna see võib ohtu seada haavatavad pered.

USA valitsus lõpetas asüülikaitse suurema osa migrantide jaoks, kes saabuvad oma koduriigist läbi mõne teise riigi ehk antud juhul Mehhiko, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ÜRO pagulasameti sõnul piirab selline reegel õigust taotleda asüüli ja annab võimaluse saata inimesed tagasi riiki, kus neid võib oodata tagakiusamine.

"See meede seab tõenäoliselt ohtu haavatavad inimesed, haavatavad perekonnad ja õõnestab selles piirkonnas tehtud pingutusi, et need inimesed jõuaksid eriti just Kesk-Ameerikast USA piirile," kommenteeris ÜRO pagulasameti pressiesindaja Elisabeth Throssell.

Erandiks on need põgenikud, kes on tulnud läbi turvaliseks peetavate riikide. Mehhiko selliste riikide nimekirja ei kuulu. Õigupooest kuulubki sinna praegu ainult Kanada.

Teisipäeval jõustunud reegel kehtib ka piiri ületanud saatjata laste suhtes.

ÜRO pagulasamet märkis, et suure tõenäosusega vaidlustatakse otsus kohtus.

"Ausalt, tunnen end uue reegli tõttu halvasti. Kuidas ma saan Mehhikosse jääda, kui ma jätsin oma kodumaa samal põhjusel? Siin on palju kurjategijaid, siin on ohtlik. Olen saabumisest alates ainult kaks korda väljas käinud, kuna ma kardan oma laste pärast," rääkis Hondurasest sisserännanu Melida Martinez.

USA immigratsiooniamet alustas aga nädalavahetusel suurhaarangut sisserännanute väljasaatmiseks.

Kokku elab USA-s umbes 10,5 miljonit Ühendriikide kodakondsuseta inimest. Enamik neist on elanud riigis üle kümne aasta.

Et USA-sse põgenemine muutub raskemaks, on Kesk-Ameerika riikidest pärit migrandid hakanud üha rohkem vaatama Euroopa, eriti Hispaania poole.