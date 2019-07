USA: illegaalsete migrantide hulk on vähenenud 28 protsenti

Kuid ministeeriumi hinnangul valitseb piiril endiselt täiemahuline eriolukord, sest riikisaabujaid on endiselt väga palju. Kui läinud kuul oli ebaseaduslikke piiriületajaid 104 344, siis aasta tagasi oli see number 43 180. Valdavalt on tegemist keskameeriklastega, kes pagevad oma kodumaal valitseva vaesuse eest.

Ministeeriumi sõnul on vähenemine saavutatud kogu valitsuse muutunud lähenemisega probleemile pärast seda, kui mais sööstis saabujate hulk 144 000 inimeseni, ületades administratsiooni suutlikkuse nende majutamiseks.

Kui migrantide vool kuumal suvel tavaliselt väheneb niikuinii, siis sedapuhku on USA ametiisikute sõnul seda ohjeldada aidanud ka koostöö migrantide peamiste lähteriikide El Salvadori, Guatemala ja Hondurasega ning ühised meetmed Mehhikoga, mille territooriumi enamik neist peavad läbima.

Washingtoni ähvarduse peale külmutada kahepoolne kaubavahetus on Mehhiko nõustunud karmistama kontrolli omaenda lõunapiiril ning lubama Ühendriikides varjupaika taotlevatel keskameeriklastel teha seda Mehhikost.

"Meil valitseb siiski endiselt piirijulgeoleku ja humanitaarkriis," märkis sisejulgeolekuministeerium, märkides, et USA piirivalve pidas oktoobrist juunini kinni 700 000 inimest ehk 140 protsenti enam aasta varasema perioodiga võrreldes.

"Meie juunikuiste kinnipidamiste arv on endiselt suurem mullusest, kui me juba niigi olime kriisis. Me oleme ületanud murdepunkti ja täiemahulises eriolukorras. See situatsioon ei peaks olema vastuvõetav mitte kellelegi meist."