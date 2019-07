Üks uutest koolidest on riigigümnaasium Kohtla-Järvel. Lisaks alustab tegevust üks uus erakool, Vivere erakool Tallinna linnas. Samuti korraldati ümber Audentese erakooli tegutsemise alused, mille tulemusena asutati uue koolina Audentese rahvusvaheline kool, mis on nüüdsest juriidiliselt uus kool.

Uut tegevusluba ei taotlenud ehk tegevuse lõpetavad Pikakannu kool Võrumaal ning Gaia kool Märjamaal.

Taotluse tegevusloa saamiseks 2019/2020 õppeaastaks esitasid haridusministeeriumile viis uut kooli: lisaks Vivere erakoolile ja Audentesele olid nendeks nendeks Unistuste Kool Võrus, Tartu Demokraatlik Võlukool ja Narva erakool. Viimastele kolmele haridusministeerium tegevusluba siiski ei andnud.

"Arengukavast lähtuvalt ei olnud kindlust, et nende koolide jätkusuutlikkus on tagatud," ütles ERR-ile haridusministeeriumi pressiesindaja. Lisaks taotlesid mitmed tegutsevad erakoolid juurde teist või kolmandat kooliastet ehk soovi laiendada uuest õppeaastast oma tegevust järgmistesse klassidesse.

"See aasta kuidagi eriline ei ole - uute taotluste hulk on sarnane varasemate aastatele," selgitas pressiesindaja. "See on tavapärane, et mõnel aastal soovitakse avada uusi koole rohkem ja mõnel aastal jälle vähem."

Vivere erakool on venekeelne ja nad alustavad Tallinnas Sõle spordikeskuse lähedal sügisest õpetamist erivajadustega lastele. Kooli juhatuse liige Julia Stolberova ütles ERR-ile, et tegevusluba on neil õpetada lapsi esimesest kuni kuuenda klassini.

"Järgmisest aastast soovime õpetada ka vaimupuudeta lapsi, samuti kuni kuuenda klassini," sõnas Stolberova.