Viimati avasid õppetööks uksed mullu Rapla, Paide ja Viimsi gümnaasium. Viimane oli esimene nn maakondlik riigigümnaasium Tallinnas ja Harjumaal.

Plaani järgi alustab järgmise riigikoolina tööd Kohtla-Järve riigigümnaasium, mis valmib tänavu ning kus peaks õppetöö algama 1. septembril.

Harjumaa saab järgmise riigigümnaasiumi 2021. aastal, kui õppetööd alustab uus kool Tabasalus. Esialgu oli selle valmimine plaanitud 2020. aastaks ning Rae vallas Jüris pidi plaani järgi riigigümnaasium uksed avama 2021. aastal. Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurmi sõnul on need tähtajad väheke muutunud.

"Tabasalu gümnaasium ilmselt alustab siiski 2021, Jüri riigigümnaasiumi puhul detailne kokkulepe veel puudub," märkis ta.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on ministeeriumi otsustamatus pannud valla väga keerulisse olukorda. Ühiste kavatsuste protokoll Jüri riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmiti ministeeriumiga juba 2016. aastal, kuid seni pole jõutud riigigümnaasiumi rajamise lepinguni.

"Sellest saati on öeldud, et plaanid pole muutunud, kuid lepingu allkirjastamiseni pole jõudnud. Viidatakse mingile müstilisele rahapuudusele. Olime Tallinnast (sinna on kavandatud kolm riigigümnaasiumi – toim.) eespool, kus pole minu teadmist mööda tehtud mingit kokkulepet. Olen (haridus- ja teadusminister Mailis) Repsiga näost näkku kohtunud, öelnud, et võiks lepingu sõlmida, aga pole sõlmitud," rääkis vallavanem.

Võrklaeva sõnul on olukord valla jaoks murettekitav, sest koolikohtadest kipub Eesti kõige nooremas ja kiiremini kasvavas omavalitsuses – elanikkonna kasv on ulatunud viimastel aastatel 6-7 protsendini – puudu tulema. "Meil kasvab Jüris nii põhikooli- kui gümnaasiumiosa ning ühel hetkel peame me koolikohti juurde looma, aga see oleks eriti kehv, kui kõigepealt meie valaksime betooni ja siis tuleks veel riik Jürisse riigigümnaasiumi ehitama," märkis ta.

Küll on ministeeriumil kokkulepe Saue vallaga, et Laagris paiknema hakkav riigigümnaasium avatakse 1. septembril 2022, kinnitas Kurm.

Narvas peaks riigigümnaasium uksed avama 2022. aastal.

Tallinnas kolme kooli aadressid paigas

Tallinna on praeguse plaani järgi rajada kolm riigigümnaasiumi. Esimene neist hakkab paiknema aadressil Akadeemia tee 25 ehk keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi kõrval. Tarmu Kurmi sõnul saadetakse selle riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi lähteülesanne peatselt kooskõlastamisele. Ülejäänud kaks riigigümnaasiumit hakkavad Tallinnas asuma Kolde pst 67a (Kesklinna politseijaoskonna lähedal) ja Endla 13 (rahvusraamatukogu kõrval).

Tarmu Kurmi sõnul on riigigümnaasiumite ehitus kavas Euroopa Liidu vahenditest. "Ehitamise kavandame Euroopa Liidu toetuse abiga, ülalpidamine on riigieelarvest, selleks on vahendid kavandatud," märkis ta.

Esimene nn maakondlik gümnaasium, Viljandi gümnaasium, alustas tegevust 1. septembril 2012. Sellest aasta hiljem alustasid õppetööd Läänemaa ühisgümnaasium Haapsalu linnas ja Jõgevamaa gümnaasium Jõgeva linnas. 2015. aasta sügisel avasid uksed Jõhvi gümnaasium, Pärnu Koidula gümnaasium, Tartu Tamme gümnaasium ja Võru gümnaasium.

2016. aasta sügisel avasid uksed Põlva gümnaasium, Valga gümnaasium ning Hiiumaa gümnaasium ja 2018. aastal Rapla gümnaasium, Paide gümnaasium ja Viimsi gümnaasium.

Lisaks nendele tegutsevad riigigümnaasiumitena Nõo reaalgümnaasium (reaal- ja loodussuund), Noarootsi gümnaasium (rootsi keel ja Põhjamaade kultuur), Tallinna muusikakeskkool (1.-12.klass, muusikasuund) ja Narvas asuv keelekümbluskool Narva Vanalinna riigikool (1.-12.klass), mis on üleriigilise õpilaste vastuvõtuga gümnaasiumid.