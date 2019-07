Musk tahab testida inimese aju ühendamist arvutiga

Elon Muski asutatud NeuraLink, mis uurib võimalusi, kuidas ühendada inimese aju arvutiliidesega, on esitanud USA võimudele avalduse selleks, et hakata katsetama oma seadet inimeste peal.

Muski sõnul on ettevõte süsteemi testinud juba ahvi peal, kes suutis oma ajuga arvutit kontrollida, vahendas BBC.

Nüüd tahab ettevõte luba USA toidu- ja ravimiametilt, et testida seda inimeste peal.

NeuraLink tahab väljatöötatud süsteemiga keskenduda patsientidele, kellel on raske neuroloogiline haigus. Muski kaugem eesmärk on aga "üleinimliku tunnetuse" loomine.

NeuraLingi väljaarendatud seade koosneb imepisikesest sondist, mis sisaldab enam kui 3000 elektroodi, mis omakorda on kinnitatud juuksekarvast õhemate paindlike niidikeste külge. Seade jälgib 1000 närviraku tegevust.

Ettevõtte selgituse kohaselt on süsteemi eelis see, et sellega pääseb ligi aju erinevatele osadele, mis oleks kirurgilises mõttes ohutum. Samuti on süsteem võimeline masinõpet kasutades analüüsima salvestusi ning seejärel töötama välja, kuidas patsiendi aju stimuleerida. NeuraLink ei selgitanud aga, kuidas süsteem ajutegevust tõlgib või kuidas see on võimeline ajurakke stimuleerima.

"Asi pole nii, et meil nüüd järsku on see imeline närvipits ja me võtame inimeste ajud üle. See võtab kaua aega," rääkis Musk.

Ta lisas samas, et nende puhul, kes seda lubavad, võimaldab süsteem lõpuks sümbioosi tehisintellektiga. Musk rääkis, et ühendades aju arvutiliidesega, saab luua ajus uut tüüpi superintelligentsi.

Varem on Musk arvanud, et tehisintellekt võib inikonna hävitada.