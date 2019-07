"Õigusriigi põhimõttega seotud probleemide ennetamiseks on Komisjon otsustanud algatada õigusriigi põhimõtte järgimise läbivaatamise tsükli, milles raames esitatakse kord aastas õigusriigi olukorda käsitlev aruanne, mis hõlmab kõiki liikmesriike," öeldakse sellekohases pressiteates.

Euroopa Komisjon on viimastel aastatel olnud hõivatud õigusriigi nõuetest taganemisega mõnes liikmesriigis, Ungari ja Poola suhtes on algatatud ka niinimetatud artikkel 7 menetlus, kuid see pole märklimisväärseid tulemusi andnud. Samuti pole kuhugi jõudnud Komisjoni ettepanek siduda õigusriigi nõuetest kinnipidamine Euroopa Liidu rahastusega, kirjutas väljaanne Politico neljapäeval.

Politico hinnangul on Euroopa Komisjoni kolmapäevane algatud suunatud selliste probleemide ennetamiseks ning samuti vastuseks kriitikale, et Komisjon tegeleb erapoolikult ainult mõne riigiga, samas teisi sarnaseid probleeme eirates.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans, kes on olnud vastutav õigusriigi küsimustega tegelemise eest, ütles kolmapäeval pressiteate vahendusel, et tema hinnangul on õigusriigi põhimõtted Euroopas mitmel moel löögi alla sattunud. "Euroopa Komisjon on pidanud ränka võitlust, et neid lööke olemasolevate vahenditega tõrjuda, ja jätkab seda ka tulevikus. Täna tegime otsuse oma vahendeid tugevdada, et õigusriigi põhimõtet edendada, kaitsta ja jõustada," lisas Timmermans.

Euroopa Komisjon leiab, et väljapakutud läbivaatamistsükli käivitamine aitaks avastada õigusriigi põhimõttega seotud probleeme varases etapis ja seda kõikjal, kus need tekivad. "Komisjon intensiivistab järelevalvet õigusriigi vallas toimuva arengu üle ning kutsub kõiki liikmesriike üles vahetama omavahel teavet ja alustama dialoogi, muu hulgas riiklike kontaktisikute võrgustiku kaudu," öeldakse pressiteates.

Komisjon teatas ka, et juhul kui varajase avastamise ja ennetamise meetmed ei ole tulemuslikud, kavatseb ta kasutada oma õigusnormide täitmise tagamise volitusi, et tagada tulemuslik ühine reageerimine õigusriigi põhimõtte rikkumisele.

Lisaks lubab Komisjon edasi arendada Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabelit ja tihendada dialoogi muude E-i institutsioonide, liikmesriikide, Euroopa erakondade ja sidusrühmadega.

Samuti kavatseb Komisjon ühise õigusriigikultuuri edendamiseks kõikjal Euroopas hakata korraldama igal aastal spetsiaalset üritust dialoogi pidamiseks kodanikuühiskonnaga. "Ta kasutab kõiki olemasolevaid rahastamisvõimalusi, et anda sidusrühmadele, sealhulgas kodanikuühiskonnale, vahendid õigusriigi põhimõtet edendada, ja töötab välja spetsiaalse õigusriigi põhimõtet käsitleva kommunikatsioonistrateegia," lubas Komisjon oma teates.