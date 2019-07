Schumer avaldas Twitteris kirja, kus ütles, et on äärmiselt murettekitav, et USA kodanike isikuandmed võivad sattuda vaenuliku välisvõimu kätte, vahendab BBC.

"Mul on tõsine mure nii kogutavate andmete kaitse kui ka selle pärast, kas kasutajad on teadlikud, kes sellele ligi võivad pääseda," kirjutas ta.

FaceAppi privaatsusküsimustele on tähelepanu juhitud ka varem, ent FaceApp on süüdistusi eitanud.

"Olgugi, et arendustegevuse tuum asub Venemaal, ei edastata Venemaale kasutajate andmeid," kirjutatakse FaceAppi vastuväites.

Rakenduse välja töötanud tehnoloogiafirma Wireless Labi esindaja ütles, et jäädavalt ei salvestata ühtegi pilti ja üles laetakse vaid need pildid, mille kasutaja on ise üleslaadimiseks valinud.

Schumer palus asja uurimisele võtta pärast seda, kui USA Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) soovitas 2020. aasta presidendikandidaatidel ja kampaania läbiviijatel rakendust mitte kasutada.

"Hetkel ei ole selge, millised privaatsuseriskid on. Küll aga on selge see, et rakenduse vältimisest saadav kasu kaalub riskid üle," ütles julgeolekuametnik Bob Lord.

FaceApp on 2017. aastal loodud mobiilirakendus, mille abil saavad kasutajad end oma pildil näiteks vanemaks muuta või muul viisil oma välimust muuta. Ettevõtte andmetel on rakendusel umbes 80 miljonit aktiivset kasutajat.