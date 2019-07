Kongressi kuulamine seoses Facebooki plaanitud vääringuga libra algab teisipäeval senati panganduskomitees. Esindajatekoja õiguskomitee laiendab samal ajal uurimist, mis puudutab Facebooki, Google'i, Amazoni ja Apple'i turujõudu.

Facebooki plaani on kritiseerinud USA president Donald Trump, tema rahandusminister Steven Mnuchin ja riigi keskapanga juht Jerome Powell, kes kahtlustavad, et seda võidakse hakata kasutama kuritegevuseks.

Mnuchin ütles, et tal on seoses sotsiaalmeediahiiu digivääringuga väga tõsised mured. "See on tõepoolest riigi julgeoleku küsimus," ütles ta ajakirjanikele Valges Majas.

Paar päeva varem ütles president Donald Trump, et libral on "vähe mainet ja usaldusväärsust".

"Rahandusministeerium on väga mures, et librat võivad väärkasutada rahapesijad ja terrorismi rahastajad," lausus Mnuchin.

"Facebookil on palju tööd ees, et jõuda punktini, millega me rahul oleks," lisas ta.

Kongressis juba varem privaatsusprobleemide ja turujõu tõttu uurimise all olnud Facebook vihastas kongressi veelgi, kui teatas läinud kuul, et loob oma finantssüsteemi, mis tugineb krüptovaluutal libra. Esindajatekoja finantsteenustekomisjoni juht ärgitas Facebooki plaanist loobuma, kuni selle on üle vaadanud kongress ja finantsjärelevalve.

California osariigi demokraadist esindaja Maxine Waters ütles, et kahe miljardi kasutajaga Facebook "jätkab oma kontrollimatut laienemist ja haarde laiendamist oma tarbijate ellu". Ta märkis ka, et uus süsteem võib osutuda liiga suureks, et nurjuda ja võib seetõttu vajada mingil hetkel riigipoolset päästeabi.

Facebooki libra eest vastutav direktor David Marcus ütleb teisipäeval senati panganduskomiteele, et Libra mõte on arendada ohutu, turvaline ja madala kuluga viis inimestele oma raha tõhusaks liigutamiseks mööda maailma. "Me usume, et libra saab teha tõelise edusammu kaasavama finantstaristu loomise poole".

Marcus ütleb, et Facebook nõustub Powelli seisukohaga, et valitsuse hinnang librale peab olema kannatlik ja põhjalik, mitte võidujooks rakendamise poole. Ta lisab, et enne selle kasutusele võtmist peab sellele põhjaliku hinnangu andma finantsjärelevalve.

Erinevalt teistest krüptovaluutadest nagu bitcoin või ether oleks libra väärtus tagatud teiste vääringutega nagu dollar, euro ja jeen.

Facebooki suure kasutajaskonna tõttu võib libra avada veebikaubanduse miljonite inimeste jaoks, kellel puudub ligipääs tavalistele pankadele ning see võib teha odavamaks riikidevahelised maksed. Samas on väljendatud muret selle privaatsuse pärast.

Privaatsusmure lahendamiseks on Facebook loonud järelevalveliidu koos projekti partneritega, nende seas PayPal, Uber, Spotify, Visa ja Mastercard, kes hakkavad librat haldama. Kuivõrd Facebook oleks liidus üks mitmest, puuduks sellel eriõigused ja privileegid.