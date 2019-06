USA esindajatekoja õiguskomitee kinnitas, et alustatakse uurimist digitaalturu konkurentsitavade osas. Ühtlasi tahetakse asjatundjate hinnangut, kas Ühendriikide konkurentsiseadused on tehnika arenguga sammu pidanud.

"Avatud internet on toonud ameeriklastele palju kasu. Kuid on üha rohkem märke selle kohta, et väike hulk niiöelda väravavalvureid on haaranud enda kätte kesksed kanalid internetikaubanduses ning sisu ja kommunikatsiooni osas," ütles õiguskomitee demokraadist esimees Jerrold Nadler WSJ-le.

Ettevõtteid on viimastel aastatel kritiseeritud kasutajaandmete väärkasutamise ja valeinformatsiooni levitamise pärast.

Mainitud ettevõtete aktsiad langesid esmaspäeval uudisega seoses märkimisväärselt.

Sotsiaalmeediarakenduse Snapchati juht hoiatas maikuus, et Euroopa Liidu katse kaitsta isikuandmeid kinnistab veebihiidude nagu Google ja Facebook turupositsiooni.

Tegevjuht Evan Spiegeli kommentaar tuli kolm kuud pärast seda, kui Briti parlament avaldas karmisõnalise raporti, kus süüdistati Facebooki "digigängsteritena" käitumises ja privaatsusreeglite süüdimatus rikkumises.

Euroopa Liit proovis mullu olukorda parandada ja võttis vastu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), mis teeb läbipaistvamaks selle, kuidas veebplatvormid kasutajate andmeid kasutavad.

Spiegeli sõnul on Euroopa Liidu lähenemise kavatsus hea, kuid võib osutada karuteeneks endale.

"Ma arvan, et osa regulatsioone, näiteks GDPR, võivad lõpuks kinnistada väga suuri turuosalisi," rääkis ta Wall Street Journali ärikonverentsil.

"Kui sa oled täna väikekirjastaja ja tahad oma veebilehel näidata reklaame, siis on seda väga raske teha, sest sul ei ole seda mastaapi, sul ei ole tohutut reklaamiplatvormi. Seega võib sa otsida abi näiteks Google'ilt või Facebookilt," jätkas ta.

"Ja kui sa seda teed, siis sisuliselt pead sa oma klientidele ütlema, et sa müüd nende andmeid Google'ile ja Facebookile," märkis Spiegel.