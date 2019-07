Pärnu kesklinn uueneb

Pärnu kesklinna areng on hoo sisse saanud just viimastel aastatel, kui Pika tänava äärde on ehitatud bussijaam ja Martensi maja. Peatselt hakatakse ehitama kunstihoonet, mille arhitektuurivõistlus on juba toimunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu aga käivad tööd politseimaja kõrvalkinnistul, kuhu endise raudteevalitsuse villa asemele kerkib elamu- ja ärihoone. Tuleval kevadel valmivat kompleksi ehitab Mapri Ehitus, arhitektuurne lahendus on BOA arhitektidelt.

1920. aastal valminud ja 1980. aastal tulekahjus hävinud hoone ehitamisel peetakse silmas selle algset väljanägemist.

"Ehitatakse palju. Eks tuleb muidugi vaeva näha korterite müügi, klientide leidmisel. Äripindadel on asi natuke lihtsam, kuna uusi äripindasid on Pärnus kesklinna piirkonnas ikka suhteliselt vähe. Mis pakkumisel on, leiab kiiresti kliente," selgitas raudteevalitsuse villa arendaja Vallo Palm.

Selle valmiva kompleksi kõrvale ehitab YIT Eesti novembri alguseks välja Aia tänava 240 meetri pikkuse lõigu, mis hakkab ühendama Pikka ja Laia tänavat.

"Selle jaoks rajatakse nii sõiduteed, kõnniteed kui ka ringristmik Laiale tänavale. See tekitab Pärnu kesklinnas täiesti uue ühendusvõimaluse ja loob järgmisteks arenguteks täitsa uued võimalused," rääkis abilinnapea Rainer Aavik.

"Ka kolmanda sillaga on see teekoridor seotud. Kui nüüd kõik hästi läheb, siis selle aasta lõpul saame välja kuulutada kolmanda silla arhitektuurikonkursi. Ja osa sellest liiklusest jõuab sellele tänavalõigule," lisas ta.