Tallinna Ülikool ja Maaülikool otsivad kandideerima uusi tudengeid

Eesti Maaülikool otsustas pikendada sisseastumisperioodi, kuna korralise konkursi järel jäid osad õppekohad täitmata. Tallinna Tehnikaülikoolis on vastuvõtt lõppenud, aga ka Tallinna Ülikoolis oodatakse uusi tudengikandidaate. Võimalus on pääseda veel ka õppima Tartu Ülikooli.

5. augustil algab täiendav vastuvõtt valitud Maaülikooli eestikeelsetele õppekavadele, mis kuuluvad tehnika või põllumajanduse valdkonda ning millel on 1. augusti seisuga korralisest konkursist täitmata jäänud õppekohti. Kandideerima on oodatud nii äsja keskhariduse omandanud gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad kui edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad, teatas ülikool.

Tallinna Ülikoolis on vabu kohti mitmele erialale

Tallinna Ülikool kuulutab välja täiendava vastuvõtu ühele bakalaureuse- ja üheteistkümnele magistriastme õppekavale. Avaldusi võetakse vastu 9.-12. augustini. Vastuvõtueksamid toimuvad 14. augustil.

Õppekavad, millele vastuvõtt toimub, saab ülikooli õppekorralduse spetsialisti Grete Mai Keerti sõnul jagada kolme rühma.

"Esiteks õpetajakoolituse erialad. Kuna õpetajate puudus on suur ja nende koolitamine on meie jaoks oluline, siis on võimalik kandideerida ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, eesti keele ja kirjanduse, kunsti-, muusika- ning vene keele ja kirjanduse õpetaja kavadele," märkis Keert.

Seejärel ingliskeelsed õppekavad ja sel aastal saab Keerti sõnul täiendava vastuvõtu ajal kandideerida meedia ja antropoloogia magistriõppe kavale.

"Muud magistritaseme kavad, millele mahub veel motiveerituid üliõpilasi. Need kavad on Aasia uuringud kirjandusteadus, koreograafia, Slaavi keeled ja kultuurid ning sotsioloogia," lausus Keert.

Tallinna Tehnikaülikool enam uusi tudengeid ei otsi

"Tallinna Tehnikaülikool lähtub oma vastuvõtus kvaliteedist mitte kvantiteedist, mistõttu me kindlasti oma sisseastumisperioodi ei pikenda," ütles ERR-ile Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Tehnikaülikooli sai avaldusi esitada alates eelmise aasta novembrist. Järgmise õppeaasta sisseastumine algab juba 1. detsembril.

"Oodatust vähem inimesi kinnitas sel aastal oma õppima tulemise maapõueressursside õppeprogrammile. Selle peamine põhjus on see, et igal aastal lõpetab Eesti erinevates ülikoolides umbes 300 keskkonnaspetsialisti, kes oskavad probleeme tõstatada. Pea kümme korda vähem aga neid, kes oskavad keskkonnaalaseid probleeme lahendada. Tehnikaülikooli maapõueressursside õppeprogrammi lõpetajad just seda oskavad. Paraku saavad meediaruumis enim kõlapinda just probleemide tõstajad ning see on viinud valdkonna maine ühiskonnas madalale," rääkis Voll.

Kuigi õppeprogrammile õppima tuleku kinnitas oodatust vähem inimesi, siis Volli sõnul avab ülikool programmi sellest hoolimata.

Voll tõi näiteks, et möödunud õppeaastal oli tehnikaülikoolis kaks õppekava, kuhu tuli oodatust vähem huvilisi - teedeehitus ja maapõueressursid.

"Aga tänu tihedale koostööle teedeehituse ettevõtjatega ja nende märkimisväärse panusega valdkonna tutvustamisesse, tuli sel aastal sellele programmile huvilisi üle ootuste palju. Pingutame selle nimel, et teadlikkus ka tehnilise keskkonnahariduse kohta kasvaks," rääkis Voll.

Tartu Ülikoolis on vabu õppekohti loobujate arvelt

Praeguseks on Tartu Ülikooli eestikeelsetel kõrghariduse esimese astme õppekavadel õppima tulekut kinnitanud 2437 kandidaati ning magistriõppekavadel 988 kandidaati.

"Enamikul õppekavadel oleme õppekohad täitnud, vaid üksikutel õppekavadel pakume veel pingereas järgmistele loobunute arvelt vabanenud õppekohti. Loobujate arvelt vabanenud õppekohti täidame kuni 19. augustini," ütles ERR-ile Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Koos ingliskeelsete õppekavade ja doktoriõppega ootab Tartu Ülikool sügisel õppetööle üle 4000 uue üliõpilase.