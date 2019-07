Tallinna linnapea propagandamasin on väga edukalt taandanud sisulise ja põhimõttelise linnaruumidebati juhusliku mööduja "loogilisele mõtlemisele", leiab oma kommentaaris Erik Vest.

Ametisse astudes väikest võidukat sõda otsides langes Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti valik pealinna aastakümnete edumeelseimale ettevõtmisele, Tallinna peatänavale. Autojuhte "päästma" tormanud linnapea valik on loogiline, sest päris abivajajate abistamine nõuab rohkem raha, aega ja võimekaid inimesi, kui millegi põhjalaskmine.

Et Tallinna linnaruum jõuaks edumeelsete linnadega võrreldavaks, on vaja suuri muutusi. Võib olla, et Tallinna peatänava mastaapi põhimõttelist muutust saanuks autorid veel põhjalikumalt selgitada.

Võib-olla olnuks kaasaegse linnaruumi loomisel strateegiliselt nutikas alustada väiksematest projektidest, et inimesi sellega harjutada - kõikjal maailmas on sarnased linnaruumimuutused pälvinud linnarahva heakskiidu alles pärast esmast umbusku ja vastuseisu. Võib-olla.

Mina pole linnaruumiekspert, kuid kindlasti kodanik, kes hoolib linnaruumist, kus elame. Ma ei tea, kas enam kui 80 Eesti ja rahvusvahelist eksperti ja uurijat on teinud kõik nii, et ainsalegi parandusettepanekule ruumi pole. Kuid ma tahan kvaliteetset debatti selle üle, millega asendame linnasüdant väljasuretavad magistraalkoridorid.

Debatt, milles "kõige-ekspertidest" kommentaatorite ainus allikaviide on omaenda kõhutunne ja "loogiline mõtlemine", peletab vähegi pädevad inimesed ning taandub madalaks keskpärasuse lärmamiseks.

"Liikluskaost ei tulnud, tallinlased on inimsõbraliku tänavaga väga rahul, ning inimeste tänavale tagasilaskmine tõi elu Soo tänava esimestele korrustele."

Meelest on läinud Soo tänavalt magistraali ärakorjamine – ka toona olid linnaisad ja linna stamm-eksperdid, kellelt linn alati poliitiliselt sobiva järeldusega ekspertiise saanud, veendunud, et inimestele tänavaruumi tagasiandmine tekitab kaose. Liikluskaost ei tulnud, tallinlased on inimsõbraliku tänavaga väga rahul, ning inimeste tänavale tagasilaskmine tõi elu Soo tänava esimestele korrustele, kus tänaseks käib vilgas kaubandus-teenindusäri.

Tallinna maksumaksja ülalpeetav linnapea propagandamasin on väga edukalt taandanud sisulise ja põhimõttelise linnaruumidebati juhusliku mööduja "loogilisele mõtlemisele".

Igaühel kipub olema oma arvamus meditsiini, masinaehituse, astronoomia ja ka linnaruumi kohta. Kuid see ei tähenda, et kõik seisukohad oleks võrdse kaaluga.

Linnapea propagandameeskond lööb praegu klaase kokku, sest debatt Tallinna linnaruumi üle on muutunud lameda maa debatiks: ühel pool on teaduslik konsensus ja lugematul hulgal empiirilist tõendusmaterjali, teisel pool aga umbuskliku keskealise mehe "loogiline mõtlemine", mis pole kumerust näinud, "järelikult jama". Palju õnne meile!

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel. Artikli kommentaariumist eemaldatakse autori isikut ründavad ja/või teemavälised, ropud, libainfot sisaldavad jmt kommentaarid.