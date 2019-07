Kõlvart rääkis ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et peatänava konkursi võitnud projekti analüüsist selgus, et liikluse võimekus väheneks 75 protsenti. See tähendab, et ehituse ajal hakkaks seisma nii tavasõidukite kui ka ühistranspordi liiklus, mis ei oleks normaalne, ütles Kõlvart.

Sellegipoolest ei ole Kõlvarti sõnul peatänava ehituse kontseptsioonist veel loobutud, kuid esmalt tuleks ehk tegeleda väiksemate projektidega, nagu Rävala läbimurre ja Estonia tunnel.

"Praegu sellised esmased analüüsid näitavad, et tegelikult oleks õigem kõigepealt sellest alustada ja siis me jõuaksime sinna, et oleksime valmis ka selle suure projektiga edasi minema. Aga enne seda, kui edasi sellega minna, tuleb kindlasti uut lahendust kokku panna, sest see praegune lahendus ei ole reaalne," kommenteeris Kõlvart peatänava projekti.

Tallinna liiklusest rääkides tuli saates jutuks ka ehitamisel olev Reidi tee, mille eesmärk on Kõlvarti sõnul parandada ühendust Pirita ja Lasnamäe vahel ning ühtlasi kiirendada ka sadamasse saabuvate veoautode väljumist linnaruumist.

Kõlvart lisas, et Reidi tee projekti raames on miljon eurot eraldatud ka targa foori süsteemi ja elektroonsete märkide jaoks. Ka mõeldakse Helsingi eeskujul, kus määrata linna sees sõidukiiruseks 30km/h, samuti testitakse Reidi teel sõidukiirust 40 km/h.

"Me saame käsitleda Reidi teed pilootprojektina ja saame vaadata, mis on selle kiiruse muutmise mõju," ütles Kõlvart.

Ta lisas, et Reidi tee aitab lahendada ka jalgrattateede küsimust, sest sinna rajatakse ka kergliiklusteed. Kõlvarti sõnul on kergliiklusteede puhul peamiseks probleemiks see, et need ei moodusta omavahel veel tervikvõrgustikku. Küll aga ehitatakse teid igal aastal juurde. Ta möönis, et peatänava projekt aitaks teostumise korral jalgrattaliikluse parandamisele kaasa.

Juttu tuli ka Tallinna ühistranspordi kõikidele mittetasuliseks muutmisest. Kõlvart ütles, et sellele on küll mõeldud, ent praegu see veel siiski reaalsuseks ei saa. Küll aga tahetakse koostööd teha Helsingi linnaga, et sealset ja Tallinna ühistransporti kasutades kehtiks sama piletitesüsteem. Kõlvarti sõnul on kõnelused jõudnud nii kaugele, et kahe aasta pärast võib süsteem juba valmis olla.