"Olukorrast riigis" taunis Lukase kõnet laulupeol

"Minule isiklikult jäi lauluväljakul mulje, et ta on purjus. Loodetavasti ta seda ei olnud, aga see kuidas ta rääkis, kuidas tema hääletoon tõusis ja vajus, kui katkendlik kogu see esinemine oli, siis see oli kummaline," ütles Karnau.

Tema hinnangul oli arusaamatu ja solvav, et kultuuriminister ei olnud oma kõnet ette valmistanud nagu ta ka ise tunnistas. "Esinejad on kaks aastat selleks peoks valmistunud," lisas Karnau.

"Kui mina seda kõnet vaatasin, siis ma ütleksin selle kohta - aplausi kerjamine," märkis Päi. "Üks sisutühi loosung teise järel. Okei, mingid tsitaadid lauludest ja siis sihuke vaikus - ja siis sa ootad, et inimesed jõuaksid selle mõtteni, et nüüd on aeg hakata aplodeerima," selgitas ta.

"Võib-olla oleks mõni poliitik sellega hakkama saanud, aga Lukase puhul ma ütlen, et mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale," lisas Päi.

Karnau hinnangul võiks laulupeol kooride lavale tuleku ja sealt lahkumise vaheaegu täita küll kõnedega, aga neid ei peaks pidama poliitkud, vaid teised kultuuritegelased.

Saates olid jutuks ka Tallinna peatänava projekti peatamine, peaprokurör Lavly Perlinguja Keskerakonnaga seonduv, Kadri Simsoni suundumine Euroopa Komisjoni volinikuks ning Euroopa Liidu uued võimalikud juhid, rahapesu andmebüroo aastaaruanne ja Balti riikide reaktsioon Venemaa plaanile korraldada nende pealinnade 1944. aastal toimunud hõivamise puhul saluut Moskvas.